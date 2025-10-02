范冰冰隔9年入圍金馬首發聲！「路遙遠一起走」遭大陸封殺7年不棄演

記者陳芊秀／綜合報導

第62屆金馬獎入圍名單於昨日（1）正式發表，其中大陸女星范冰冰憑主演馬來西亞電影《地母》入圍最佳女主角，該片由張吉安執導，本屆共獲得8項提名。而她一度驚傳失聯，電影製片表示：「范冰冰似乎正忙於工作，一直連絡不上她。」而本人於昨日深夜在微博公開發文！

▲范冰冰隔9年憑電影《地母》入圍金馬。（圖／翻攝自微博）

范冰冰發文寫道：「致每一個在人生路上向上攀爬的人。剛下飛機，喝一杯，敬這奔波卻充實的一程。路遙遠，我們一起走……。」她所附上的照片也極富意境，以第一人稱視角手持一杯威士忌，隱約可見一個熊貓公仔、一束粉色鮮花、以及一張她自己的藝術照，微博IP屬地顯示香港，而去年5月傳出她移居香港。

▲范冰冰一度爆失聯，深夜微博發文「路遙遠，我們一起走……。」（圖／翻攝自微博）

即使沒有提及金馬獎，陸網解讀范冰冰發文是回應入圍金馬與東京影展的感言，其字裡行間充滿了對這段日子以來的感嘆。她2018年5月因爆發陰陽合約涉逃漏稅事件，接受國稅局調查和處罰，補繳稅款加上罰金共8.8億人民幣（約台幣將近40億元）。且從此她被認定是劣跡藝人，遭到大陸娛樂圈封殺，7年來只能在自己國家從事美容事業，其推出的面膜成為人氣商品。但她並未就此放棄演藝事業，近年轉往海外拍片，積極尋求突破，2023年憑香港電影《綠夜》入圍柏林影展，2025年擔任柏林影展主競賽單元評審，並演出馬來西亞名導張吉安新片《地母》。

此外，范冰冰2007年憑《心中有鬼》獲得金馬最佳女配角，2016年憑《我不是潘金蓮》入圍最佳女主角，最終未能奪下影后，相隔9年她再度以《地母》入圍最佳女主角。而陸網祝賀聲浪不斷，大陸有業界人士忍不住留言：「范爺，你真的很勵志了，期待有一天能合作，給你點讚。」粉絲湧入鼓勵「姐姐你用無數行動證明，活著的花真的有一萬種開法」、「恭喜演員范冰冰！你走的每一步路都算數」、「和你一直走下去」。