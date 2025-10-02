嘎琳被新聞曝光才知男方劈腿？傳陷3人情感糾葛…信用卡洩財力背景

▲樂天女孩8月份受邀參與美國職棒大聯盟（MLB）運動家、國民及海盜隊主辦的「台灣日」活動。（圖／翻攝自樂天女孩粉專）

圖文／鏡週刊

嘎琳近期因與富商黃苡峻的緋聞，成為媒體焦點，對於外界熱議的感情問題，嘎琳至今並未正面回應。本刊曾接獲消息，嘎琳其實是在新聞曝光後才得知男方疑似「劈腿」的狀況。而黃苡峻一方面安撫嘎琳，一方面也出手「補償」正牌女友，甚至以金錢要求對方下架照片，好維持與嘎琳之間的關係。此舉更讓外界對3人之間的情感糾葛增添想像空間。

另一方面，嘎琳在啦啦隊舞台上的表現一直備受矚目。今年8月，她隨樂天女孩受邀前往美國舊金山，參與美國職棒大聯盟（MLB）運動家、國民與海盜隊主辦的「台灣日」活動。當時由隊長曲曲領軍，筠熹、若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂組成「美國陣容」，不過，據讀者爆料，在這趟美國行中，所有啦啦隊成員皆被安排搭乘經濟艙，唯獨嘎琳出示高等級信用卡，升等至豪華經濟艙。此舉立刻引發議論，許多人認為她的財力背景似乎並不單純，也間接讓「富商緋聞」更添話題。

儘管外界熱烈揣測，但嘎琳始終保持低調，僅在先前透過IG表示自己生活單純，不喝酒、不應酬，也不追求成名。如今，她是否會受到緋聞進一步影響，抑或選擇淡出演藝圈，仍有待時間證明。



