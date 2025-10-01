ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」　感動曝心得：受益良多

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流釀重大災情，各界為此紛紛出錢出力、協助賑災。而南韓啦啦隊女神李多慧日前才剛捐款30萬，今（1）日更親赴花蓮救災。她稍早也於社群分享心得，坦言「受益良多」。

▲▼李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」感動曝心得。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧到花蓮協助救災。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧坦言，她本以為自己或許能盡份心力，但第一次拿起鏟子時，動作卻很笨拙，「心先跑在前頭，身體卻常常跟不上。」首次參與重建工作的她，看到志工們流著汗水的付出，也非常感動和敬佩。

▲▼李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」感動曝心得。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧分享救災心得。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

李多慧提到，當地一位受災住家的母親給了她很深的震撼，「母親並未把悲傷掛在臉上，反而溫暖地接待了我們；在困境中仍不失的那份正向，讓我受益良多。」她直言，自己以為是去「幫忙」的，結果反而從志工們和該位受災者身上得到勇氣，也學到很多，「向今天仍堅守在各自位置上的所有人，致上最深的敬意與感謝。」

▲▼李多慧赴花蓮救災「原以為是去幫忙的」感動曝心得。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

▲李多慧表示自己收獲了很多。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）

【李多慧全文】

本以為自己或許能盡一點心力，於是前往花蓮光復 …

第一次拿起鏟子，動作很笨拙；
心先跑在前頭，身體卻常常跟不上。
看著連日守在現場的大家流汗與奉獻，我不禁低頭致敬。

受災住家的母親並未把悲傷掛在臉上，
反而溫暖地接待了我們；在困境中仍不失的那份正向，
讓我受益良多。

原以為我是去幫忙的，其實並不然。
到了現場，反而從志工們與那位母親身上，
得到更大的勇氣也學習到很多。

向今天仍堅守在各自位置上的所有人，
致上最深的敬意與感謝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

ETtoday星光雲

