ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許光漢有喜訊「代表台灣」角逐大獎
超商連6天「買2送2」優惠懶人包
趙露思拍戲出包畫面！胸前黏根長條物
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊月娥 于朦朧 高泰宇 傅崐萁 許光漢 李彩玟 柳多仁 祈錦鈅

完整名單／金馬62入圍名單揭曉！　《大濛》入圍11項、影帝后競爭激烈

記者蔡宜芳／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於臺北流行音樂中心盛大舉行，入圍名單於今（1）日揭曉，跟著《ETtoday娛樂星光雲》一起來看看！

▲▼金馬62入圍名單。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲金馬62入圍名單。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

最佳劇情片

[廣告]請繼續往下閱讀...

大濛 A Foggy Tale
人生海海 The Waves Will Carry Us
左撇子女孩 Left-Handed Girl
眾生相 Queerpanorama
地母 Mother Bhumi

最佳紀錄片

從來 Always
大風之島 Island of the Winds
甘露水 Daughter of Nectar
春雨 424 When the Spring Rain Falls
隱蹟之書:重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name

最佳動畫片

世外 Another World
小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure

最佳劇情短片

這不是我的牛 This Is NOT My Cow
綠湖 Green Lake
膝跳反應 Knee-Jerk
疊羅漢 Pile On
兩個女導演 Nervous Energy

最佳紀錄短片

侯硐奇譚 The Tales of the Tale
哥哥死後去了哪裡 Where'd My Brother Go?
第九十三封信之後 Beyond 93 Letters
孩子 The Long Departure
她的碎片 Fragments of Herstory

最佳動畫短片

再見,海浪 Goodbye Waves
91 次擊碎 91 Times Smash
螳螂 Praying Mantis
工 Force Times Displacement
風的前奏 Rocked by the Wind

最佳導演

陳玉勳 CHEN Yu-hsun／大濛 A Foggy Tale
曹仕翰 TSAO Shih-han／南方時光 Before the Bright Day
廖克發 LAU Kek-huat／人生海海 The Waves Will Carry Us
李駿碩 Jun LI／眾生相 Queerpanorama
張吉安 CHONG Keat-aun／地母 Mother Bhumi

最佳男主角

許瑞奇 Richie KOH／好孩子 A Good Child
柯煒林 Will OR／大濛 A Foggy Tale
張孝全 CHANG Hsiao-chuan／深度安靜 Deep Quiet Room
張震 CHANG Chen／幸福之路 Lucky Lu
7藍葦華 LAN Wei-hua／我家的事 Family Matters

最佳女主角

方郁婷 Caitlin FANG／大濛 A Foggy Tale
劉若英 René LIU／我們意外的勇氣 Unexpected Courage
林依晨 Ariel LIN／深度安靜 Deep Quiet Room
高伊玲 Alexia KAO／我家的事 Family Matters
范冰冰 FAN Bingbing／地母 Mother Bhumi

最佳男配角

金士傑 KING Shih-chieh／深度安靜 Deep Quiet Room
黃鐙輝 HUANG Teng-hui／左撇子女孩 Left-Handed Girl
曾敬驊 TSENG Jing-hua／我家的事 Family Matters
姚淳耀 YAO Chun-yao／我家的事 Family Matters
黃秋生 Anthony WONG／今天應該很高興 Finch & Midland

最佳女配角

陳雪甄 Vera CHEN／人生海海 The Waves Will Carry Us
蔡淑臻 Janel TSAI／左撇子女孩 Left-Handed Girl
葉子綺 Nina YE／左撇子女孩 Left-Handed Girl
黃珮琪 Queena HUANG／我家的事 Family Matters
鄧濤 Elizabeth TANG Tao／女孩不平凡 Girlfriends

最佳新導演

沈可尚 SHEN Ko-shang／深度安靜 Deep Quiet Room
Lloyd Lee CHOI／幸福之路 Lucky Lu
鄒時擎 TSOU Shih-ching／左撇子女孩 Left-Handed Girl
潘客印 PAN Ke-yin／我家的事 Family Matters
陳思攸 TAN Si-you／核 Amoeba

最佳新演員

牧森 Rosen／進行曲 Marching Boys
劉敬 Jimmy LIU／失明 Blind Love
馬士媛 MA Shih-yuan／左撇子女孩 Left-Handed Girl
張迪文 Jayden CHEUNG／眾生相 Queerpanorama
林怡婷 LIN I-ting／恨女的逆襲 A Dance With Rainbows

最佳原著劇本

陳玉勳 CHEN Yu-hsun／大濛 A Foggy Tale
廖克發 LAU Kek-huat／人生海海 The Waves Will Carry Us
鄒時擎 TSOU Shih-ching、Sean BAKER／左撇子女孩 Left-Handed Girl
卓楷羅 ZHUO Kailuo／遼河的士 Poor Taxi
李駿碩 Jun LI／眾生相 Queerpanorama

最佳改編劇本

楊寶文 Polly YEUNG／世外 Another World
陸欣芷 LU Hsin-chih、沈可尚 SHEN Ko-shang／深度安靜 Deep Quiet Room
Lloyd Lee CHOI／幸福之路 Lucky Lu
潘客印 PAN Ke-yin／我家的事 Family Matters
傅世晏 Marilyn FU／柔似蜜 Rosemead

最佳攝影

陳大璞 CHEN Ta-pu／深度安靜 Deep Quiet Room
李永畧 Norm LI／幸福之路 Lucky Lu
陳克勤 CHEN Ko-chin、高子皓 KAO Tzu-hao／左撇子女孩 Left-Handed Girl
王金城 Jimmy WONG／96 分鐘 96 Minutes
梁銘佳 LEUNG Ming-kai／地母 Mother Bhumi

最佳視覺效果

梁志仁 Terence NEOH、黃其彥 Kento WONG Kee-yen、陳文杰 Jothan CHIN Vun-zed、陳彩君 CHAN Chooi-kun／小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure
郭憲聰 Tomi KUO、陳姵均 Hulk CHEN／大濛 A Foggy Tale
温兆銘 Evan WEN、林韋宏 LIN Wei-hung、胡宏愈 HU Hong-yu、傅琬婷 FU Wan-ting／96 分鐘 96 Minutes
陳子謙 CHAN Tze-him／殺手#4 Road to Vendetta

最佳美術設計

王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun／大濛 A Foggy Tale
蔡珮玲 Penny TSAI Pei-ling／深度安靜 Deep Quiet Room
張軼峰 CHANG Yi-feng、袁筱凡 YUAN Xiao-fan／南方時光 Before the Bright Day
蘇國豪 Simon SO Kwok-ho／96 分鐘 96 Minutes
殷倩楊 YAN Sin-yeung、吉本幸人 YOSHIMOTO Yukihito／殺手#4 Road to Vendetta

最佳造型設計

Shahreens、佘美璇 Dollei SEAH／好孩子 A Good Child
許力文 HSU Li-wen／大濛 A Foggy Tale
鄭宇培 ZHENG Yu-pei／南方時光 Before the Bright Day
黃菊清 Elaine NG、陳嘉偉 Gary CHAN、吳玉英 Kate KUA、黃可欣 Daphne
WONG／地母 Mother Bhumi
霍曉彤 Giselle FOK Hio-tong、KATO Miyuki／殺手#4 Road to Vendetta

最佳動作設計

洪昰顥 HUNG Shih-hao、范家銘 Damien FAN／進行曲 Marching Boys
洪昰顥 HUNG Shih-hao／96 分鐘 96 Minutes
羅浩銘 Ken LAW／觸電 Good Game
黃泰維 Teddy Ray HUANG、陳嘉玲 CHEN Chia-ling／恨女的逆襲 A Dance With Rainbows
坂本浩一 SAKAMOTO Koichi／殺手#4 Road to Vendetta

最佳剪輯

雪美蓮 Mary STEPHEN／隱蹟之書:重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name
賴秀雄 LAI Hsiu-hsiung／大濛 A Foggy Tale
Sean BAKER／左撇子女孩 Left-Handed Girl
石馬 Horse Stone／眾生相 Queerpanorama
杜光瑋 DU Guangwei／不可能女孩 1 Girl Infinite

最佳音效

高偉晏 R.T KAO、張凱彤 Dave CHEUNG、林先敏 Sammi LIN／小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure
簡豐書 Book CHIEN、湯湘竹 TANG Hsiang-chu／大濛 A Foggy Tale
陳維良 CHEN Wei-liang、Narubett PEAMYAI、Elwin T.／96 分鐘 96 Minutes
杜篤之 TU Duu-chih、張芬瑄 Fiona CHANG、陳冠廷 CHEN Kuan-ting／地母 Mother Bhumi
黎志雄 LAI Chi-hung／殺手#4 Road to Vendetta

最佳原創電影音樂

周莉婷 CHOU Li-ting、CMgroovy、馮穎琪 Vicky FUNG／世外 Another World
王榆鈞 WANG Yu-jun、澎葉生 Yannick DAUBY 甘露水 Daughter of Nectar
Charles HUMENRY／幸福之路 Lucky Lu
福多瑪 Thomas FOGUENNE／人生海海 The Waves Will Carry Us
余家和 YII Kah-hoe、張吉安 CHONG Keat-aun／地母 Mother Bhumi

最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉A Foggy Midnight／9m88／大濛 A Foggy Tale
〈木頭人〉Wooden Man／尚書 SHANG Shu／遼河的士 Poor Taxi
〈一路順風〉Blessed in the Wind／盧廣仲 Crowd LU／我家的事 Family Matters
〈布秧〉Bhujanga／戴佩妮 Penny TAI／地母 Mother Bhumi
〈我天生-有病版〉Ture Colors - Lovers／告五人 Accusefive、詹懷雲 ZHAN Huai-yun、江齊 CHIANG Chi／有病才會喜歡你 Lovesick

年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷 Joy CHUNG

終身成就獎

陳淑芳 CHEN Shu-fang

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金馬62金馬獎

推薦閱讀

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

9/30 19:21

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

14小時前

光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

光復加入水槍超人！　杜詩梅淚謝32藝人「LuLu漢典夫妻半夜匯款」

12小時前

阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

14小時前

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」　連拍好幾幕沒發現

7小時前

阮經天正牌女友身分曝光！秘戀1年…又爆「清秀女伴」時間點重疊

阮經天正牌女友身分曝光！秘戀1年…又爆「清秀女伴」時間點重疊

14小時前

女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

女星救災累癱「10多人只搞定一屋8成污泥」　呼籲：不只需要鏟子超人

23小時前

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

23小時前

阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動就是他破億豪宅往外看

14小時前

唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛：我下不了手

唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛：我下不了手

5小時前

陸十一國慶「9台藝人表態祝賀」！吳慷仁楊宗緯都發聲　歐陽娜娜還沒發

陸十一國慶「9台藝人表態祝賀」！吳慷仁楊宗緯都發聲　歐陽娜娜還沒發

10小時前

北捷婦揮袋逼讓座遭踹　楊月娥看完笑了：不要出來欺負人

北捷婦揮袋逼讓座遭踹　楊月娥看完笑了：不要出來欺負人

22小時前

熱門影音

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD

許光漢是國際巨星...　親姊使喚幫買SJ演唱會門票XD
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
林俊傑突襲信義區　力挺許光漢.張艾嘉新片

林俊傑突襲信義區　力挺許光漢.張艾嘉新片
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開

57歲夏禕不再婚「好女不侍二夫」　擔心：嫁兩次下地獄會被鋸開
邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」

邵雨薇回應「吳慷仁喝豆汁」　曝生日美照是「男友視角」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線

向佐爆賭債糾紛！遭傳全家破產　向太直播闢謠…他：請有點底線
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

孫生「花蓮救災」遭酸作秀！　公開鏟土影片「腳慘破皮」：是來真的

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

86歲陳淑芳不漲片酬「我不要退休」　看花蓮新聞哭好幾天...籲大家送愛

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

告五人首登四面台：像迴轉壽司XD　當周興哲嘉賓「以後還做朋友嗎？」

看更多

【暗黑料理】媽曬自己做的蒸蛋 秒被吐槽：你那邊沒熟XD

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前10

米可白被嫌「演媽沒說服力」　站上體重計一看嚇傻：不能再放縱

24分鐘前0

金馬獎62／吳慷仁「有報名」票數不足！　好萊塢女星劉玉玲、林柏宏都是遺珠

46分鐘前15

「北捷婦揮袋逼讓座被踹」掀兩派戰翻　雙胞胎佩佩：別急著選邊站

1小時前0

網熱議「2010年代死語」驚見Hold住姐金句　釣出本尊：我還沒死透

1小時前0

在羅志祥面前突褲子裂開！ 唐子元笑自嘲「太大包」　

1小時前88

范冰冰入圍金馬影后爆「失聯中」！製片急尋人　工作室先嗨喊：再入中國台灣

1小時前0

告五人首叩關金馬獎超狂！　「對決戴佩妮」激動吐心聲

2小時前21

林心如期待小虎隊合體！提前報名當嘉賓遭拒　私下和蘇有朋對話曝光

2小時前33

完整名單／金馬62入圍名單揭曉！　《大濛》入圍11項、影帝后競爭激烈

2小時前20

郭靜純淡出6年「被藍心湄罵頭殼壞掉」！　鬆口回歸螢光幕時間點

讀者迴響

熱門新聞

  1. 花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣
    9/30 19:215842
  2. 閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊
    14小時前3037
  3. 光復加入水槍超人！杜詩梅淚謝32藝人
    12小時前524
  4. 阮經天小20歲千金女友曝光！　跨越台韓中三地遠距離戀
    14小時前1810
  5. 趙露思拍戲出包畫面瘋傳！「胸前黏根長條物」
    7小時前84
  6. 阮經天正牌女友身分曝光　爆清秀女伴時間點重疊
    14小時前43
  7. 女星救災「10多人只搞定一屋8成污泥」：不只需要鏟子超人
    23小時前144
  8. 獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥
    23小時前4210
  9. 阮經天千金女友「愛的痕跡」藏不住　台北限動露餡
    14小時前3
  10. 唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛
    5小時前9287
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合