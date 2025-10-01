完整名單／金馬62入圍名單揭曉！ 《大濛》入圍11項、影帝后競爭激烈
記者蔡宜芳／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於臺北流行音樂中心盛大舉行，入圍名單於今（1）日揭曉，跟著《ETtoday娛樂星光雲》一起來看看！
▲金馬62入圍名單。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
最佳劇情片
大濛 A Foggy Tale
人生海海 The Waves Will Carry Us
左撇子女孩 Left-Handed Girl
眾生相 Queerpanorama
地母 Mother Bhumi
最佳紀錄片
從來 Always
大風之島 Island of the Winds
甘露水 Daughter of Nectar
春雨 424 When the Spring Rain Falls
隱蹟之書:重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name
最佳動畫片
世外 Another World
小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure
最佳劇情短片
這不是我的牛 This Is NOT My Cow
綠湖 Green Lake
膝跳反應 Knee-Jerk
疊羅漢 Pile On
兩個女導演 Nervous Energy
最佳紀錄短片
侯硐奇譚 The Tales of the Tale
哥哥死後去了哪裡 Where'd My Brother Go?
第九十三封信之後 Beyond 93 Letters
孩子 The Long Departure
她的碎片 Fragments of Herstory
最佳動畫短片
再見,海浪 Goodbye Waves
91 次擊碎 91 Times Smash
螳螂 Praying Mantis
工 Force Times Displacement
風的前奏 Rocked by the Wind
最佳導演
陳玉勳 CHEN Yu-hsun／大濛 A Foggy Tale
曹仕翰 TSAO Shih-han／南方時光 Before the Bright Day
廖克發 LAU Kek-huat／人生海海 The Waves Will Carry Us
李駿碩 Jun LI／眾生相 Queerpanorama
張吉安 CHONG Keat-aun／地母 Mother Bhumi
最佳男主角
許瑞奇 Richie KOH／好孩子 A Good Child
柯煒林 Will OR／大濛 A Foggy Tale
張孝全 CHANG Hsiao-chuan／深度安靜 Deep Quiet Room
張震 CHANG Chen／幸福之路 Lucky Lu
7藍葦華 LAN Wei-hua／我家的事 Family Matters
最佳女主角
方郁婷 Caitlin FANG／大濛 A Foggy Tale
劉若英 René LIU／我們意外的勇氣 Unexpected Courage
林依晨 Ariel LIN／深度安靜 Deep Quiet Room
高伊玲 Alexia KAO／我家的事 Family Matters
范冰冰 FAN Bingbing／地母 Mother Bhumi
最佳男配角
金士傑 KING Shih-chieh／深度安靜 Deep Quiet Room
黃鐙輝 HUANG Teng-hui／左撇子女孩 Left-Handed Girl
曾敬驊 TSENG Jing-hua／我家的事 Family Matters
姚淳耀 YAO Chun-yao／我家的事 Family Matters
黃秋生 Anthony WONG／今天應該很高興 Finch & Midland
最佳女配角
陳雪甄 Vera CHEN／人生海海 The Waves Will Carry Us
蔡淑臻 Janel TSAI／左撇子女孩 Left-Handed Girl
葉子綺 Nina YE／左撇子女孩 Left-Handed Girl
黃珮琪 Queena HUANG／我家的事 Family Matters
鄧濤 Elizabeth TANG Tao／女孩不平凡 Girlfriends
最佳新導演
沈可尚 SHEN Ko-shang／深度安靜 Deep Quiet Room
Lloyd Lee CHOI／幸福之路 Lucky Lu
鄒時擎 TSOU Shih-ching／左撇子女孩 Left-Handed Girl
潘客印 PAN Ke-yin／我家的事 Family Matters
陳思攸 TAN Si-you／核 Amoeba
最佳新演員
牧森 Rosen／進行曲 Marching Boys
劉敬 Jimmy LIU／失明 Blind Love
馬士媛 MA Shih-yuan／左撇子女孩 Left-Handed Girl
張迪文 Jayden CHEUNG／眾生相 Queerpanorama
林怡婷 LIN I-ting／恨女的逆襲 A Dance With Rainbows
最佳原著劇本
陳玉勳 CHEN Yu-hsun／大濛 A Foggy Tale
廖克發 LAU Kek-huat／人生海海 The Waves Will Carry Us
鄒時擎 TSOU Shih-ching、Sean BAKER／左撇子女孩 Left-Handed Girl
卓楷羅 ZHUO Kailuo／遼河的士 Poor Taxi
李駿碩 Jun LI／眾生相 Queerpanorama
最佳改編劇本
楊寶文 Polly YEUNG／世外 Another World
陸欣芷 LU Hsin-chih、沈可尚 SHEN Ko-shang／深度安靜 Deep Quiet Room
Lloyd Lee CHOI／幸福之路 Lucky Lu
潘客印 PAN Ke-yin／我家的事 Family Matters
傅世晏 Marilyn FU／柔似蜜 Rosemead
最佳攝影
陳大璞 CHEN Ta-pu／深度安靜 Deep Quiet Room
李永畧 Norm LI／幸福之路 Lucky Lu
陳克勤 CHEN Ko-chin、高子皓 KAO Tzu-hao／左撇子女孩 Left-Handed Girl
王金城 Jimmy WONG／96 分鐘 96 Minutes
梁銘佳 LEUNG Ming-kai／地母 Mother Bhumi
最佳視覺效果
梁志仁 Terence NEOH、黃其彥 Kento WONG Kee-yen、陳文杰 Jothan CHIN Vun-zed、陳彩君 CHAN Chooi-kun／小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure
郭憲聰 Tomi KUO、陳姵均 Hulk CHEN／大濛 A Foggy Tale
温兆銘 Evan WEN、林韋宏 LIN Wei-hung、胡宏愈 HU Hong-yu、傅琬婷 FU Wan-ting／96 分鐘 96 Minutes
陳子謙 CHAN Tze-him／殺手#4 Road to Vendetta
最佳美術設計
王誌成 WANG Chih-cheng、尤麗雯 YOU Li-wun／大濛 A Foggy Tale
蔡珮玲 Penny TSAI Pei-ling／深度安靜 Deep Quiet Room
張軼峰 CHANG Yi-feng、袁筱凡 YUAN Xiao-fan／南方時光 Before the Bright Day
蘇國豪 Simon SO Kwok-ho／96 分鐘 96 Minutes
殷倩楊 YAN Sin-yeung、吉本幸人 YOSHIMOTO Yukihito／殺手#4 Road to Vendetta
最佳造型設計
Shahreens、佘美璇 Dollei SEAH／好孩子 A Good Child
許力文 HSU Li-wen／大濛 A Foggy Tale
鄭宇培 ZHENG Yu-pei／南方時光 Before the Bright Day
黃菊清 Elaine NG、陳嘉偉 Gary CHAN、吳玉英 Kate KUA、黃可欣 Daphne
WONG／地母 Mother Bhumi
霍曉彤 Giselle FOK Hio-tong、KATO Miyuki／殺手#4 Road to Vendetta
最佳動作設計
洪昰顥 HUNG Shih-hao、范家銘 Damien FAN／進行曲 Marching Boys
洪昰顥 HUNG Shih-hao／96 分鐘 96 Minutes
羅浩銘 Ken LAW／觸電 Good Game
黃泰維 Teddy Ray HUANG、陳嘉玲 CHEN Chia-ling／恨女的逆襲 A Dance With Rainbows
坂本浩一 SAKAMOTO Koichi／殺手#4 Road to Vendetta
最佳剪輯
雪美蓮 Mary STEPHEN／隱蹟之書:重寫自我 Palimpsest: The Story of a Name
賴秀雄 LAI Hsiu-hsiung／大濛 A Foggy Tale
Sean BAKER／左撇子女孩 Left-Handed Girl
石馬 Horse Stone／眾生相 Queerpanorama
杜光瑋 DU Guangwei／不可能女孩 1 Girl Infinite
最佳音效
高偉晏 R.T KAO、張凱彤 Dave CHEUNG、林先敏 Sammi LIN／小蟲蟲大冒險 A Mighty Adventure
簡豐書 Book CHIEN、湯湘竹 TANG Hsiang-chu／大濛 A Foggy Tale
陳維良 CHEN Wei-liang、Narubett PEAMYAI、Elwin T.／96 分鐘 96 Minutes
杜篤之 TU Duu-chih、張芬瑄 Fiona CHANG、陳冠廷 CHEN Kuan-ting／地母 Mother Bhumi
黎志雄 LAI Chi-hung／殺手#4 Road to Vendetta
最佳原創電影音樂
周莉婷 CHOU Li-ting、CMgroovy、馮穎琪 Vicky FUNG／世外 Another World
王榆鈞 WANG Yu-jun、澎葉生 Yannick DAUBY 甘露水 Daughter of Nectar
Charles HUMENRY／幸福之路 Lucky Lu
福多瑪 Thomas FOGUENNE／人生海海 The Waves Will Carry Us
余家和 YII Kah-hoe、張吉安 CHONG Keat-aun／地母 Mother Bhumi
最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉A Foggy Midnight／9m88／大濛 A Foggy Tale
〈木頭人〉Wooden Man／尚書 SHANG Shu／遼河的士 Poor Taxi
〈一路順風〉Blessed in the Wind／盧廣仲 Crowd LU／我家的事 Family Matters
〈布秧〉Bhujanga／戴佩妮 Penny TAI／地母 Mother Bhumi
〈我天生-有病版〉Ture Colors - Lovers／告五人 Accusefive、詹懷雲 ZHAN Huai-yun、江齊 CHIANG Chi／有病才會喜歡你 Lovesick
年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷 Joy CHUNG
終身成就獎
陳淑芳 CHEN Shu-fang
讀者迴響