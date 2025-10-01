唐從聖「列10點談北捷踹人案」　心疼白髮婦被踹飛：我下不了手

記者王靖淳／綜合報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。為此，藝人唐從聖昨（30）日也在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲唐從聖。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

唐從聖在文中坦言，自己完全能理解當事男子的憤怒，「如果我是捷運上的那個男生，一定也會對那個沒禮貌的阿婆不爽。」然而，接著他話鋒一轉，表示即使自己再怎麼憤怒，也絕對不會以暴制暴，「但是當下那兩腳我真的踢不出去」，並列出了十點他下不了手的關鍵原因。

唐從聖首先分析，如果自己動手後，可能得面臨的四大不利。他指出，第一，「對方是一個女人，力氣明顯比我小」；第二，「對方是一個老人，身體明顯比我虛」；第三，「對方身形瘦小，體能一定比我差」；第四，「對方攻擊的力道，似乎沒什麼傷害性，所以不需要大力反擊。」

▲唐從聖發文談博愛座。（圖／翻攝自Facebook／從從唐從聖）

唐從聖表示，如果這件事發生在自己身上，他會擔心因提告傷害成立而留下案底，更害怕若對方受重傷，還得倒楣承擔後續賠償，可說是得不償失。除了分析動手利弊，唐從聖也指出，該名阿婆如此偏執，認為其性格可能已不尋常，甚至可能失智。因此，他會選擇比對待一般人，多些包容和禮讓。

唐從聖還進一步以「換位思考」的角度，來反思整起事件，「我沒把握將來我老了，會不會變成那樣的老人」，因為他認為許多生理與心理上的病變，「不是我們自己能夠控制的。」最後，唐從聖也提出自己之所以踢不下去的主因，「將心比心～我有一個體態和年紀跟這位阿婆很像的媽媽，要對這樣的老人家踹出這麼狠的一腳，我下不了手。」