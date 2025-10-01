28歲短劇導演猝死案大逆轉！本人就在派出所…警方通報揭造謠者下場

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇風潮崛起，但是熬夜趕進度拍攝的工作狀態也引發外界憂心，9月28日網路瘋傳一名28歲短劇導演李凱文在浙江橫店影視基地拍戲時，因為連續熬夜猝死，引發各界關注。然而事件到隔天大逆轉，傳出本人到派出所報案，根本還活著！

▲28歲李姓短劇導演猝死事件大逆轉，造謠者把文刪除了。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《極目新聞》報導，李姓導演在網上被瘋傳因熬夜工作猝死，引發社會高度關注，在橫店拍戲的女演員向記者透露，自己也曾在朋友圈轉發相關訊息，但無法確認消息真實性。而浙江東陽橫店鎮政府，以及橫店影視城工作人員均表示，沒有收到相關報告，並強調若此事屬實，必定第一時間知悉。還有原始爆料者被發現已經刪除相關發文，陸續有娛樂博主指出導演猝死是假消息。

當地轄區派出所於28日晚間回應，網傳28歲短劇導演李凱文猝死事件是造謠，「他本人就在我們所裡，來所裡報案了，我們先調查」。

而據《新京報》報導，浙江東陽市公安局於9月29日發布警方通報，指出「28歲短劇導演在橫店熬夜猝死」消息純屬不實謠言，是一名35歲的馬姓男子為博取大眾關注而拼接網路截圖、編造的假消息，馬姓男子因涉嫌以虛構事實擾亂公共秩序，遭依法行政拘留。

▲據當地警方通報，馬姓男子發文虛構假消息，依法被行政拘留。（圖／翻攝自微博）