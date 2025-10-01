楊銘威黑化「偷走親弟心血」她被夾中間！　章廣辰戲外一看就偷笑

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》將於10月19日首播，劇情聚焦三個家庭、兩個世代間的情感與衝突。其中「臨臨早餐」鄧家嚴父與三姊弟的對立關係，成為全劇最具張力的主線之一。

▲《舊金山美容院》定檔10月19日播出。（圖／TVBS提供）



劇中，二哥鄧惟康（楊銘威飾）為了鞏固地位，甚至不惜剽竊弟弟鄧惟宇（章廣辰飾）的企劃案，兄弟關係瞬間緊繃，章廣辰更直言「為了贏你，這次我已經準備了很久！」劍拔弩張的氛圍讓三姊弟關係充滿變數。大姊鄧惟潔（楊晴飾）則在夾縫中面對壓力，不同選擇逐漸推動家族矛盾走向白熱化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊銘威、蔣偉文、楊晴及章廣辰在《舊金山美容院》飾演一家人。（圖／TVBS提供）



戲裡緊張，戲外卻笑聲不斷。楊晴打趣說「我們跟劇中三姊弟真的很像，私下也沒什麼話聊。」更透露自己雖然在現實中是年紀最小，卻要飾演大姊，忍不住驚呼「什麼？我演姊姊？」隨後又笑稱「不過我平常就愛管東管西，好像也蠻適合。」



楊銘威則分享拍攝趣事「只要我在演，沒鏡頭的章廣辰就在旁邊偷笑。」章廣辰立刻補充「因為他太認真了，反而特別有反差感。」最後更不忘肯定「其實他真的演得非常好。」

▲楊銘威、蔣偉文、楊晴及章廣辰在《舊金山美容院》飾演一家人。（圖／TVBS提供）



飾演嚴父的蔣偉文則回憶接演契機「導演說需要一個很帥的爸爸，我馬上就答應了。」雖然角色性格和自己落差很大，他解釋身為雙魚座的他，平常總替人著想，但鄧永寬卻是控制欲強、永遠不滿足的父親，也正因如此，蔣偉文感性地說，詮釋這個角色讓他更深刻體會到「知足常樂」的重要。

《舊金山美容院》由劉品言、連晨翔、章廣辰、方志友、楊銘威、楊晴、檢場、陳孝萱、蔣偉文主演，金牌製作人戴天易與杜政哲導演聯手打造。10/19起，每週日晚間8點，鎖定TVBS 42頻道、TVBS精彩台（MOD）首播；晚間10點在Netflix、晚間11點在中華電信ＭＯＤ、Hami Video影劇館+同日播出。中視也將在12月播出。