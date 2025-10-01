阮經天正牌女友身分曝光！秘戀1年…又爆「清秀女伴」時間點重疊

▲阮經天戲約滿檔，5月時才為了影集《沉默的審判》出面宣傳，中為謝欣穎、右為劉子銓。（圖／黃人有限公司提供）

圖文／鏡週刊

雖然傳聞阮經天與「新歡」徐小姐至今已經來往一年，不過去年11月，另有媒體直擊阮經天的身邊有個五官清秀，擁有甜美氣質的女生；當時阮經天帶著該名女伴，連續兩天出席朋友聚會，而且還會貼心地上演接送情，更大大方方地一同出門返家。

由於該名女伴從阮經天的家中進去又出來時，身上已經換了一套衣服，更被懷疑兩人已經進展到了同居階段。只是被問到與這名鄰家型女伴的關係？隨後阮經天對外則是微帶情緒回應：「不能每次我身邊出現女生就說是女友，那位就是朋友，兩家人認識，但對方不是公眾人物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阮經天多在北市民生社區出沒，常是一派悠閒地和友人在路邊喝咖啡。（圖／翻攝自CTWANT）

當時媒體追問該名「朋友」還在嗎？阮經天甚至脫口：「沒有什麼在不在的問題，朋友不是一直都在嗎？」如今看來台灣鄰家女伴，因與徐小姐的交往時間似乎重疊，不知是否與阮經天極力撇清，而且也未能大方坦承自己其實有個遠距離的徐姓女友有關。

▲徐小姐在社群上相當低調，都只有自己一人，但她來頭不小，家境富裕。（圖／翻攝自that xu IG）

回顧阮經天的情史盤根錯節，最經典的是2007年與許瑋甯交往、而且數度婚頭的他，細數8年期間的各式花心傳言報導，以及跟韓國女星尹恩惠電話傳情等，但他不是矢口否認，就是沒正面回應。再早之前，阮經天的民間女友更向媒體大爆料他的隱私，各種細節一度攤在眾人眼前。當時對阮經天死心塌地且被戲稱作「老媽子」的許瑋甯不時替他向外界消毒，也數度力挺他的私德。

更多鏡週刊報導

阮經天藏愛富家女3／金馬影帝情史遍及台韓中女神 戀情短命見光就分手

阮經天藏愛富家女4／從奶爺到媽媽！阮經天孝順到骨子裡 重金整修、億元買豪宅只為她