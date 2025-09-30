《快男》歌手嗆河南胡辣湯「不正宗」　惹怒當地網友…拍片道歉

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸41歲男歌手蘇醒在2007年參加《快樂男聲》，最終以全國亞軍之姿出道。他日前到西安參加音樂節的演出，卻因一句關於胡辣湯的發言，掀起「地域戰」，他29日也為此拍片道歉。

▲蘇醒日前關於胡辣湯的言論，得罪河南當地網友。（圖／翻攝自微博／蘇醒AllenSu）

蘇醒27日的演出中，以方言推薦家鄉美食，表示：「只有西安的肉丸胡辣湯是真正的胡辣湯，河南那個胡辣湯真不是。」結果一番話被許多河南網友認為是「地域歧視」、貶低了河南傳統美食文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，蘇醒29日晚間透過個人社群平台發布道歉影片，承認自己的言論欠缺考慮。他在影片中表示：「真的非常非常抱歉，確實沒想到河南的朋友反應很大。我感覺確實說得不太對，但這只是表達對自己家鄉美食的熱愛。」他也說，作為公眾人物，確實不應該去傷害到其他地方民眾的感受，並表示「河南是個好地方，有機會一定要去。」

▲蘇醒拍片道歉。（圖／翻攝自微博）

而河南胡辣湯協會隨後也對此事做出回應，特別強調胡辣湯原本發源於河南周口逍遙鎮，是國家級非物質文化遺產。協會表示，其他省份的胡辣湯版本，都屬於後續改良品種，但最正宗的仍是河南胡辣湯。