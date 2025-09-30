《中文怪物》陳安陽認「得罪不少網紅」　親揭踢掉美國美女內幕

記者王靖淳／綜合報導

法籍YouTuber「酷的夢」推出全新大型企劃《中文怪物》，以30萬獎金號召百名外國人，進行一場中文大賽，節目一上線便在網路上掀起話題。其中，來自美國的崔璀璨日前發文揭露，在選組時遭隊長陳安陽淘汰的內幕，貼文曝光後引發熱議，為此，陳安陽今（30）日針對此事發聲了！

▲陳安陽。（圖／翻攝自Instagram／njhillam）

陳安陽今（30）日在IG發布一段自拍影片，坦承自己在節目中好像得罪不少網紅，其中他認為最嚴重的應該就是崔璀璨。針對在節目中將崔璀璨踢掉的內幕，陳安陽表示，他因不知道該如何唸出崔璀璨的名字，而引發對方不滿。為此他坦言：「我參加比賽之前，其實不知道崔璀璨是誰」，因此當被要求要大聲地唸出淘汰者的名字時，他才驚覺：「我不會唸。」此舉也讓崔璀璨當場回嗆他：「你連唸我的名字都不會，你哪有資格當隊長。」

▲陳安陽坦承得罪崔璀璨。（圖／翻攝自Instagram／njhillam）

原以為這起唸不出名字的風波，在錄影結束後，便會告一段落，不料在幾個月後，卻迎來第二波的攻擊。陳安陽透露，在事發幾個月後，崔璀璨上了志棋七七的頻道，並在影片中重提這段事，讓他看得很痛苦，同時也感嘆：「我那天心裡面真的是蠻痛苦的，因為同行人應該要討好才對，下次應該要小心一點。」

▲崔璀璨。（圖／翻攝自Instagram／yakitorisutan）

事實上，崔璀璨在第二集選組時，選擇了陳安陽的組別，不過最終卻因為人數超過太多，被對方踢掉。對此，她27日在社群發文透露，當時大家在問要踢掉誰時，陳安陽指著她說：「妳……不好意思，名字怎麼唸？」讓她忍不住吐槽：「唸不出來就沒資格把我踢出去，是形容詞啊。」但最後還是被迫換組，貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言為她抱不平。