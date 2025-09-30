宇宙人曝光重磅喜訊！　穿越時空「直通1986」藏玄機

▲宇宙人12月20日將攻蛋開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人睽違3年推出單曲〈不曾寧靜的夜〉，昨晚更震撼宣布小巨蛋演唱會將全面升級2.0版本，【vivo x 宇宙人 [ α：回到未來1986 ] 台北小巨蛋演唱會】將於12月20日盛大登場，這次演唱會視覺以「電話亭」象徵宇宙人的過去、現在與未來，透過電話穿梭時空，成為彼此連線的秘密基地。



宇宙人3位團員都在八〇年代誕生，其中「1986」更是小玉和阿奎的出生年份，滿載著宇宙人的青春印記。小玉分享，許多當年以為要被淘汰的東西，現在竟再次流行，例如黑膠唱片、CCD相機，都成為復古潮流的象徵。他也幽默提到這個世代的韌性：「七年級生曾被叫做『草莓族』，但十多年過去，草莓依然完好無損！」阿奎則表示：「我好像再過了一次童年，最近因為陪小孩參觀了母校，才發現記憶中寬闊的操場，如今看來小巧許多。」滿滿童年回憶又被勾起。



方Q回憶起最開心的時光，正是無憂無慮的小學生活。他直呼：「每天都過得開心！放學後一定會去球場打籃球，還可以一邊看著暗戀的女同學下課。」他也自爆當時非常在意成績，一到段考公布分數時，就算輸同學2分就在座位上哭出來，如今回想起來，不禁笑說：「真的是單純又快樂的回憶。」演唱會將在10月18日中午於拓元售票系統全面開賣。

