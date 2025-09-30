唐治平喪母1年「遊走街頭念念有詞」突出拳！瘦成皮包骨…近況全被拍

▲唐治平在南港附近的捷運站綠地緩緩繞圈散步，面無表情且動向隨意不定。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



47歲唐治平去年6月母親離世後，疑因走不出喪母陰霾，心情長期無法平復，精神狀況亦顯得不穩定，經常被民眾發現遊走在台北街頭。9月5日晚間7點半左右時報周刊CTWANT又直擊到唐治平一個人在台北市南港區街頭漫步，仔細觀察他雖然身形消瘦，幾乎可用「皮包骨」形容，但整體氣色比過去好上許多。

5日當晚，唐治平先在捷運站旁綠地緩緩繞圈散步，動向隨興不定；之後又沿著南港路來回走動，時而在人行道、騎樓穿梭，甚至直接走在馬路邊，看著他面無表情地走在車來車往的大馬路上，讓人看了不免替他捏一把冷汗。

據觀察他整個散步過程持續一個多小時，步伐始終保持輕快，推測身體狀況還算硬朗，不過在這段健走行程中，唐治平始終是眼神游移不定、嘴裡念念有詞，但因聲音細弱無法辨識他到底說了些什麼，走著走著還數度高舉右手。接近晚間9點，他在南港展覽館2館旁徘徊時，比劃出一記左手上鉤拳，但隨後便恢復正常散步狀態，沒有更多舉動。

先前唐治平受訪透露自己已慢慢恢復正常作息，開始重拾健身和練泰拳的興趣，也養成曬太陽的習慣，整個人的心情變得相當正向。也說已經搬離原本位於淡水的住處，目前定居在南港附近。

