公開悼念第一人！于朦朧成禁詞　好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧墜亡事件引發各界關注，雖已被警方認定為「酒醉意外」，但仍有不少人質疑真相，于朦朧的名字也成為禁詞。曾與于朦朧一起參加《快樂男聲》變成好友的歌手居錸提，28日在演出中公開提到于朦朧，並以新歌紀念。

▲▼公開悼念第一人！于朦朧好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲。（圖／翻攝自微博／于朦朧、居錸提JK）

▲于朦朧和居錸提因一起參加《快樂男聲》結識。（圖／翻攝自微博／于朦朧、居錸提JK）

居錸提在演唱第二首歌前，特別停下來介紹新作品〈你在聽嗎〉，他表示：「這首歌是我前幾天剛寫完的歌，第一次在北屯唱，這首歌對我來說很有意義，也很重要。」

居錸提接著說，新歌是寫給自己的好朋友的，「他前段時間去了另外一個美麗的一個世界，他也是新疆人，也是我們新疆的驕傲，他去年也代表我們新疆人民參加了央視春晚，希望大家永遠記住他，他叫于朦朧。」希望好友能夠聽見自己的思念。

▲▼公開悼念第一人！于朦朧好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲。（圖／翻攝自微博）

▲居錸提公開悼念于朦朧。（圖／翻攝自微博）

由於在于朦朧墜亡爭議爆發後，大陸幾乎沒有名人在公開場合提及于朦朧的名字，因此居錸提的舉動讓不少網友感動直說「聽見名字我就沒忍住了」、「我們也想他」、「居來好樣的」。

此前，居錸提在于朦朧去世隔天，於微博以黑底白字寫下「惡語重傷」、「人敬人高」、「太子妃記」、「多謀善斷」四句話，被網友發現疑似是藏頭詩「惡人太多」。

▲▼公開悼念第一人！于朦朧好友歌手勇喊他名字：新疆的驕傲。（圖／翻攝自微博／居錸提JK）

▲居錸提疑似寫下藏頭詩。（圖／翻攝自微博／居錸提JK）

