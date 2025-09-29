台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」　告別式淚崩心碎發聲

記者黃庠棻／台北報導

台北市大安區6月底發生一起死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車上路，但因身體不適，連撞3輛停等紅燈的機車，當場輾斃18歲蔡姓女騎士。曾演出《機智校園生活》、《美麗人生》的台八演員古程丰，在事故屆滿百日的29日以家屬身份發聲，呼籲司法機關嚴正處理，讓正義得以實現。

▲古程丰外甥女遭遇死亡車禍 。（圖／古程丰提供）

原來，古程丰是該名過世的18歲蔡姓女騎士的舅舅，女學生的母親是他的親表姊，沉默三個月後選擇站出來，是因為「真的忍無可忍」，希望透過媒體與公眾力量，喚起社會對6月21日發生於台北市的重大拖吊車二度輾壓致死事件的重視。

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃，古程丰公開發聲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰心痛說道「那個從小喊著『舅舅』的孩子，就這樣在一瞬間被碾斷了人生，連告別都來不及。」他憤怒表示77歲賴姓男子駕駛的大型拖吊車從後方撞上，肇事後車輛不僅未即時停下，更在初次輾壓後再次碾過外甥女，疑似倒車、右轉試圖肇逃，最終在目擊民眾攔阻下才停車。

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃，古程丰公開發聲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

儘管如此，肇事司機僅以「過失致死」罪嫌遭裁定15萬元交保，未被羈押，引起家屬不滿與不解。百日以來，肇事者及其家屬從未聯繫，也未出席告別式，甚至傳出試圖與葬儀社討價還價，希望「打折處理喪葬費」，讓家屬感到極度寒心與憤怒。

對此，古程丰表示「哪怕只是做戲也好，我們原以為他會出現，但他選擇完全不面對。那種毫無悔意的態度，是對死者與家屬的二次傷害。」古程丰也代表家屬呼籲「請媒體朋友持續關注這起事件，讓司法與社會不要遺忘這條年僅18歲的生命。這不僅是一場車禍，更是一場等待正義的考驗。」





▲古程丰替家屬發生，圖為女學生母親。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

為喚起更廣泛的社會關注，女學生家屬與公益團體將於2025年9月30日上午10:30，在捷運蘆洲站3號出口舉行和平發聲集結。古程丰的外甥女生前熱愛公益，曾受她幫助的公益團體也將齊聚現場，一同發聲，盼透過溫和但堅定的行動，要求司法審判必須透明、公正、嚴謹。

此案亦突顯高齡駕駛、大型車輛安全管理、交通肇事逃逸，以及量刑過輕等制度問題。家屬表示「這不是第一件，也可能不是最後一件」，強調「唯有制度改革，才能防止下一個家庭破碎。我們不求特權，只求一個公道。盼司法機關依法從嚴偵辦與審理，讓這條青春生命不白白犧牲，讓正義真正落實。」