台八男星外甥女遭77歲吊車司機「二度輾斃」　告別式淚崩心碎發聲

記者黃庠棻／台北報導

台北市大安區6月底發生一起死亡車禍，77歲賴姓男子駕駛吊車上路，但因身體不適，連撞3輛停等紅燈的機車，當場輾斃18歲蔡姓女騎士。曾演出《機智校園生活》、《美麗人生》的台八演員古程丰，在事故屆滿百日的29日以家屬身份發聲，呼籲司法機關嚴正處理，讓正義得以實現。

▲▼ 古程丰轉當社工師 。（圖／古程丰提供）

▲古程丰外甥女遭遇死亡車禍 。（圖／古程丰提供）

原來，古程丰是該名過世的18歲蔡姓女騎士的舅舅，女學生的母親是他的親表姊，沉默三個月後選擇站出來，是因為「真的忍無可忍」，希望透過媒體與公眾力量，喚起社會對6月21日發生於台北市的重大拖吊車二度輾壓致死事件的重視。

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃，古程丰公開發聲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃,古程丰公開發聲。(圖/小超人綜合體能俱樂部提供)

古程丰心痛說道「那個從小喊著『舅舅』的孩子，就這樣在一瞬間被碾斷了人生，連告別都來不及。」他憤怒表示77歲賴姓男子駕駛的大型拖吊車從後方撞上，肇事後車輛不僅未即時停下，更在初次輾壓後再次碾過外甥女，疑似倒車、右轉試圖肇逃，最終在目擊民眾攔阻下才停車。

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃，古程丰公開發聲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃,古程丰公開發聲。(圖/小超人綜合體能俱樂部提供)

儘管如此，肇事司機僅以「過失致死」罪嫌遭裁定15萬元交保，未被羈押，引起家屬不滿與不解。百日以來，肇事者及其家屬從未聯繫，也未出席告別式，甚至傳出試圖與葬儀社討價還價，希望「打折處理喪葬費」，讓家屬感到極度寒心與憤怒。

對此，古程丰表示「哪怕只是做戲也好，我們原以為他會出現，但他選擇完全不面對。那種毫無悔意的態度，是對死者與家屬的二次傷害。」古程丰也代表家屬呼籲「請媒體朋友持續關注這起事件，讓司法與社會不要遺忘這條年僅18歲的生命。這不僅是一場車禍，更是一場等待正義的考驗。」

▲護校生外甥女遭拖吊車二度輾斃，古程丰公開發聲。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

▲古程丰替家屬發生，圖為女學生母親。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

為喚起更廣泛的社會關注，女學生家屬與公益團體將於2025年9月30日上午10:30，在捷運蘆洲站3號出口舉行和平發聲集結。古程丰的外甥女生前熱愛公益，曾受她幫助的公益團體也將齊聚現場，一同發聲，盼透過溫和但堅定的行動，要求司法審判必須透明、公正、嚴謹。

此案亦突顯高齡駕駛、大型車輛安全管理、交通肇事逃逸，以及量刑過輕等制度問題。家屬表示「這不是第一件，也可能不是最後一件」，強調「唯有制度改革，才能防止下一個家庭破碎。我們不求特權，只求一個公道。盼司法機關依法從嚴偵辦與審理，讓這條青春生命不白白犧牲，讓正義真正落實。」

嘻小瓜

嘻小瓜
舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人
電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目

電影《泥娃娃》造勢，詭異女子現身台中，引起民眾注目
宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲

宋康任不只會拆彈還會唱歌！林柏宏.阿信合唱《96分鐘》宣傳曲
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
丁禹兮機場救粉絲

丁禹兮機場救粉絲
周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災

周遊不留遺產要自己花　號召捐款幫助花蓮賑災
SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！

SEVENTEEN演唱會首次邀嘉賓 成龍突現身香港場！
華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」

華晨宇開唱疑悼念于朦朧　螢幕驚現「白色墜落人影」
杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔

杜汶澤模仿吳慷仁喝豆汁　讚他舌頭很會舔
林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!
ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！

ROSÉ彈《不能說的秘密》鋼琴曲 周杰倫轉發感謝：完全沒想到！
席琳娜結婚

席琳娜結婚

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

杜汶澤提于朦朧「生命都值得尊重」 模仿「吳慷仁喝豆汁」讚他舌頭很會舔

杜汶澤提于朦朧「生命都值得尊重」 模仿「吳慷仁喝豆汁」讚他舌頭很會舔

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

看更多

