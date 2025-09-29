舒華IG照有穗珍「登韓網熱門」！　反應兩極：非粉都知道她們感情好

記者張筱涵／綜合報導

韓團i-dle（原團名(G)I-DLE）曾有過一次成員變動，穗珍捲入校園霸凌爭議於2021年退出，目前以SOLO身分活動中。而舒華28日更新的Instagram照片中，可見其中疑似有和穗珍一同聚餐的照片，引起南韓論壇theqoo熱議，吸引破200則留言。

▲▼網友從指甲油和刺激發現是穗珍。（圖／翻攝自Instagram）



theqoo網友以「在舒華IG出現的穗珍的手」為題，發出舒華更新的其中一張照片和穗珍近期的照片，意旨擦有紅色指甲油且手背上有1849刺青的人就是穗珍，這篇文不到一小時就有破2萬觀看次數和200多則留言。

部分網友認為，「私下很好無所謂，但不知道為何一定要表現出來」、「真的是不顧他人視線生活呢」、「更新這類的照片，作為粉絲立場不太喜歡吧，畢竟會引起討論」、「我看外國粉絲很開心啊」、「上傳在私人帳號吧」，但也有人認為「她們同團時期感情就很好了，連不是粉絲的我都知道了」、「這就是她的私生活啊」、「有看i-dle影片的就會知道舒華很喜歡穗珍」、「成員間沒必要變不合啊，尤其舒華穗珍感情很好」。

▲舒華和穗珍感情要好。（圖／翻攝自Instagram）