大支救災「好幾次快虛脫」！離開光復遇驚險瞬間 揭當志工8重點

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。其中格外引起討論的是，饒舌歌手大支也有低調到場救災，直到事後才以自身經驗發文分享實用建議。

針對想從南部北上的志工，大支表示他這次是在半夜從台南開車到台東，再轉搭早上的火車北上到光復站，雖然在瑞穗站後人潮會明顯變多，但早上北上的車廂整體來說「不會太擠，坐火車非常OK」。

抵達花蓮後，大支觀察到光復車站前的志工調配站人潮非常多，排隊調度的等候時間偏長。他提醒大家，如果能自備工具會更加便利，「這次因為我們自備鏟子，所以機動性就好很多。」此外，他也提到當地泥巴厚重，踩下去容易卡住腳拉不起來，因此最好避免踩進厚泥區域。

談到現場狀況，大支特別提醒大家要保持冷靜。他說，28日在光復站附近曾因資訊不足而出現驚慌場面，「火車快到光復站時有人喊『前面又潰堤』；要離開時又有人大喊『水來了！往高處跑！』，瞬間大家一窩蜂移動。」他強調，無論發生任何狀況，都要記得「保持鎮定」。

大支也提醒志工要照顧好自身狀況，務必睡飽、吃飽再上工。他坦言，「今天就有好幾次快虛脫，所以如果感覺太累，千萬不要逞強，可以休息後再繼續。」由於天氣炎熱且勞動時間長，他呼籲大家要隨時補充水分，避免體力不支。他最後補充，回程時南下的車班與人潮比早上多，但整體情況仍可接受，希望這些心得能提供即將前往的志工們參考，「花蓮加油！」

花蓮志工心得小建議

1. 給南部想去花蓮賑災的朋友們:

我們這次是半夜從台南開車到台東，再轉搭早上的火車北上到光復站。基本上火車到瑞穗站後人才會明顯變多，不過早上北上的車廂整體來說不會太擠，坐火車非常OK。

2. 光復車站前的志工調配站人潮非常多，等調度需要排隊，等候時間蠻長。

3. 建議鏟子自帶，這次因為我們自備鏟子所以機動性就好很多。

4. 路上會有泥巴非常厚重，踩下去會卡住腳、拉不起來，所以看到厚泥盡量避開，不要去踩。

5. 今天引流的時候，由於大家的資訊不足，或接受資訊較慢，所以有點驚慌失措，請記得無論發生任何狀況，都要保持冷靜。今天我們就遇到火車快到光復站時有人喊「前面又潰堤」；又或者在要離開時聽到有人大喊「水來了！往高處跑！」，瞬間大家一窩蜂移動;所以請大家提醒大家要盡量保持鎮定。

6. 盡量睡飽、吃飽，因為真的非常耗體力，我今天就有好幾次快虛脫。所以如果感覺太累，千萬不要逞強，可以休息後再繼續。

7. 天氣炎熱，加上長時間勞動，水分消耗很快，一定要持續補水。

8. 光復站回程南下的火車車班和人潮跟早上比起來多蠻多的，但基本上都還不到太誇張。

以上給各位想去花蓮當志工的朋友們加減參考!花蓮加油