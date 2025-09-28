陳芳語穿太低胸！一彎腰…超兇上圍根本包不住 事業線全看光

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她上傳了一系列快閃馬來西亞表演的側拍照，火辣身材立刻吸引上千人朝聖按讚！

▲陳芳語快閃馬來西亞工作。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



照片中，可以看到陳芳語身穿白色兩件式套裝。上半身是細肩帶馬甲背心，低胸剪裁讓她一彎腰就掉出豐滿北半球，深邃事業線全露，短版中空設計則完美襯托出小蠻腰。

▲陳芳語穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



陳芳語下半身搭配高腰及膝裙，合身剪裁包覆出蜜桃臀型。雙腳套上咖啡色過膝長靴，讓原本柔美的白色套裝多了一點個性反差，看起來既性感又有帥氣感。

▲▼陳芳語展現窈窕身材。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



事實上，陳芳語曾分享成功瘦身12公斤的秘訣。第一個方法是晚飯後禁食12小時。在這段時間裡，她僅喝水，避免攝取任何熱量，讓身體有足夠時間進行代謝。

▲陳芳語直接蹲路邊拍照。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



此外，陳芳語也強調早晨運動的重要性，每天一起床便進行40分鐘的有氧運動，以提升代謝速度。這些習慣不僅幫助她減脂，更促進整體健康。而且運動後，她會選擇水果或豆漿作為早餐，為一天的活動提供健康的開始。