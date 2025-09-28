訪問／首個日團致意花蓮洪災！早安少女組：向災民致上慰問

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣女團早安少女組。’25於28日抵台，相隔6年來台開唱，她們下午先在遠企舉辦特典見面會，會前抽空接受台灣媒體訪問，隊長野中美希表情嚴肅，為花蓮災民致上慰問：「看到花蓮發生嚴重的災情，想要藉這次機會對災民致上最深的慰問。」

▲早安少女組。’25睽違6年來到台灣開唱。（圖／Welcome Music提供）



早安少女組。’25早上抵達台灣，大批粉絲在關外接機，山崎愛生感動表示「一出關，門打開門就看到很多粉絲帶著自己的應援物，還有在日本買的周邊商品，還有粉絲也會日文跟我們聊天，非常謝謝。」談到美食，團員們對台灣小籠包情有獨鍾，形容「肉汁滿溢的口感讓人停不下來」，岡村譽甚至開玩笑要為此創作「小籠包之歌」。

她們也期待嘗試道地的早餐、鳳梨酥與珍珠奶茶，希望能一起與首次訪台的成員分享台灣美味。牧野真莉愛則因為熱愛棒球，很想到球場感受台灣職棒文化，直呼「北海道日本火腿鬥士在台灣也受到支持，真的很令人驚喜」，她們也盼望以表演嘉賓身份站上臺北大巨蛋為球團打氣加油。

▲早安少女組。’25準備專屬台灣的歌單。（圖／Welcome Music提供）



為了這次台北公演，早安少女組。’25特別準備「專屬台灣的歌單」，期望展現新陣容的魅力。她們強調，過去來台宣傳專輯時，歌迷就喊話「一定要再來開演唱會」，如今終於能實現，感到既興奮又感謝。野中美希來因此學了半年中文，「我雖然不能流利溝通對話，但有打好一些基礎，希望有機會可以用上這些中文」，現場秀幾句「我喜歡咖啡」、「想喝台灣的咖啡」、「我好想見到早安少女組25的粉絲」、「我好開心」，獲得滿場掌聲。