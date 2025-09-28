男星救災「突被通知水要來了」！現場逃竄畫面曝 縣府急澄清：河道引流

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建。沒想到，男星嘻小瓜28日前近災區救災到一半，「水又來了」，現場畫面讓人看了心驚膽戰。

▲嘻小瓜突然被通知水要來了。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



[廣告]請繼續往下閱讀...

從Instagram限時動態中，可以看到所有人收到「水又來了」、盡快躲到高處的通知後，連忙四處逃竄，周遭的人也緊急招手呼喚嘻小瓜跟上腳步。

▲▼現場一度陷入恐慌。（圖／翻攝自Instagram／kuakua_0629）



然而，花蓮縣政府稍早已在臉書發聲明澄清：「光復目前謠傳潰堤引發市區恐慌，大量志工避難，經濟部水利署第九河川分署於花蓮縣政府前進指揮所進行說明，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流改變太大，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。」

▲花蓮縣政府緊急發文闢謠。（圖／翻攝自Facebook／花蓮縣政府）

事實上，嘻小瓜27日已抵達花蓮火車站，但由於只剩下午4點最後一班到光復的車，「車站阿姨建議不要去，去了一下下馬上就要回來，因為志工時間早上九點到下午五點目前看到的資料是這樣（如果有錯誤再麻煩糾正）」，所以只好改成今（28）日的火車，「原本以為可以幫忙兩天，但計劃趕不上變化。」