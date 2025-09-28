宜蘭找五金行「沒人在送」！八點檔男星集結物資碰壁：沒大貨車可載

記者潘慧中／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界捐物資、當志工一起協助災區重建，其中八點檔男星亮哲27日分享物資集結的進度，他坦言過程「有點坎坷」，因為身在北部，許多五金工廠集中在西部，加上自己沒有大型貨車，網購集結速度太慢，難以及時救援，而且缺乏好的集散地點，一度陷入僵局，「後來左思右想，想到宜蘭是最近的救援地點！」

▲亮哲已經集結過一波物資。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）



亮哲透露，剛開始「傻傻的在Google地圖找宜蘭的五金行」，聯繫對方後卻因「沒有在送貨，必須靠物流」再度碰壁。幸好在議員引薦下，找到了一間五金行，並由對方協助將物資送至宜蘭的集散地，「在沒有彼此自我介紹太多的環節之下，立馬就開始準備需要的物資！」最終在晚間8點多，對方通知「所有物資皆已上貨完畢，明天一早就會送進災區」，才讓他暫時放下懸著的心。

▲亮哲集結第二波物資的過程有點坎坷。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）



對此，亮哲想特別感謝一路相助的朋友，「《白鷺鷥的願望》家人們，淑娟姐、鳳英姐、重賢哥、瓊姿姐、志偉哥、靜雯姐、韓宜邦（Junior）、專姐，我的好哥哥仔哥、好戰友潮霖資產，充滿愛的黃瑄。」他強調，這些人「悄悄地支持我，雖然他們默默盡心意，但我還是希望謝謝他們」。

▲好在問題已陸續解決，亮哲這才暫時鬆了一口氣。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）



至於為何選擇直接集結物資，而不是單純捐款，亮哲解釋：「因為捐了款項後，各單位還是必須花時間去採買。」他希望能以最快方式將物資送進災區，盡快幫助光復鄉民。不過他也補充強調：「捐款的人還是很感謝，因為對後續的重建家園是很好的幫助。」