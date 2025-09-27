《中文怪物》實力超強美國女被踢掉　她揭未播內幕：沒資格踢我

記者蔡宜芳／綜合報導

法國YouTuber酷製作的網路節目《中文怪物》掀起熱烈話題，第二集才上傳兩天，觀看次數就已突破200萬。在第二集中，由第一關答題最快的五名選手擔任隊長，並讓其他選手選組進行對戰，而來自美國的崔璀璨，在27日揭露了沒有播出的幕後故事。

▲崔璀璨來台七年，國、台語都通。（圖／翻攝自Facebook／崔璀璨 Tristan H.）

崔璀璨在選組時，選擇了19歲的美國人陳安陽的組別，不過最終卻因為人數超過太多，被陳安陽踢掉。對此，崔璀璨27日透露，當時大家在問要踢掉誰時，陳安陽指著她說：「妳……不好意思，名字怎麼唸？」讓她忍不住吐槽：「唸不出來就沒資格把我踢出去，是形容詞啊。」但她最後還是被迫換組。

▲▼崔璀璨在選組時被踢掉。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

對此，熟悉崔璀璨的網友紛紛表示「竟然把妳踢出小組？他一定不知道妳國台語都很強」、「陳安陽這種菜鳥應該不知道璀璨的實力吧」、「我也覺得奇怪，璀璨的中文這麼好，怎麼會成了遺珠」，崔璀璨也笑說：「還是就是因為知道所以怕到把我踢出去？哈哈。」