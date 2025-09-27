魔鬼訓練淚崩內幕浮現　海莉「聽不懂指令」焦急落淚

記者葉文正／台北報導

浪LIVE電豹女韓籍成員海莉，迎來人生第24個生日！適逢受邀參加 Surfrider 一日店長活動，她大方分享自己的穿搭心得，清新自在的氛圍，恰好與品牌所主張的「青春、自在」精神完美契合。

▲海莉今天慶生，並出席活動。（圖／讀者提供）

活動現場，經紀人也悄悄準備了驚喜慶生橋段，讓海莉感動到紅了眼眶。她忍不住哽咽表示：「謝謝公司這一路對我的照顧，來到台灣才真正體會到大家說的『台灣最美的風景是人情味』，這句話真的很對！」自去年來台發展將近一年，海莉中文進步飛快，現場更挑戰繞口令，雖然一度卡詞，但天真可愛的模樣逗得粉絲哈哈大笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海莉提到訓練甘苦。（圖／讀者提供）

日前她也隨同節目《宇宙啦啦隊》赴韓國進行為期三週的專業訓練，初次體驗「連睡覺都一起」的大團體生活，對她來說既新鮮又充滿挑戰。她曾太緊張，聽不清楚中文指令而焦急落淚，但幸好有隊友們熱心翻譯，製作單位更貼心加開英文訊息，讓她感受到滿滿的溫暖與支持。海莉笑說：「雖然辛苦，但能一起吃韓式烤肉，留下很珍貴的回憶。」

▲海莉是電豹女成員。（圖／讀者提供）

被粉絲驚喜發現中文進步神速，甚至能流暢講出完整句子。而她口中常掛著的「我想家了」，原來不是想回韓國，而是想念台灣的床、Labubu和Hello Kitty，逗得大家哭笑不得。