山下智久心痛花蓮災情！　暖心承諾「盡力援助」：請不要忘記希望

記者田暐瑋／綜合報導

樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，日本知名男星山下智久也慰問花蓮民眾，向所有受災者致上誠摯的慰問，同時為罹難者祈禱：「請不要忘記希望，加油！」

山下智久26日透過社群平台發文，對於颱風重創台灣東部的災情，感到十分心痛，並暖心喊話：希望能早日恢復平穩的日子。請不要忘記希望，努力加油，我會盡我微薄之力，做我力所能及的事。」除了山下智久的關注外，台灣藝人鍾欣凌、杜詩梅等人也積極參與救災行動，並呼籲社會各界共同挺過難關。

▲山下智久慰問災民。（圖／翻攝自IG）

藝人夏和熙25日透過社群發布影片，分享滿滿物資與貨車出發直送花蓮的畫面。他表示：「我一個人的力量有限，但我有一群超級強大的朋友，一通電話一封訊息，塞滿一台貨車的救災物資，謝謝大家一起幫忙。」夏和熙也特別感謝友人艾波、Vic在一天內幫忙喬到司機與貨車，以及經紀公司整合資源，讓愛心能即時送達災區。

同樣參與物資搬運的丫頭（詹子晴）也在社群寫下：「除了祈禱與祝福，更重要的是行動。感謝熙熙超強的號召力，一次集結三十幾位友人支持，把物資送到花蓮。希望能為災區朋友帶來一點點溫暖與支持。」她並呼籲更多人加入捐助行列，強調「無論是一份物資、一筆捐款，或是一句關心的話，都能成為照亮他人心中的光」。

