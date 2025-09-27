白冰冰、胡瓜破冰同台　國慶「台灣味」主秀與陽帆葉璦菱拚場

記者葉文正／台北報導

睽違八年，114年國慶晚會今年輪值台中市主辦，晚會主軸共分為：「中華民國」、「台灣味」及「台中style」三大元素。其中「台灣味」這一段，為了跟去年在國慶復出一鳴驚人的天后江蕙拼場，台中市今年主打「人海戰術」，一口氣邀來老、中、青三代當紅藝人；設計了一段「超級經典秀」。

▲胡瓜與白冰冰在國慶晚會破冰同台。（圖／三立提供）

由綜藝天王胡瓜打頭陣、秀場女皇白冰冰擔綱壓軸，還穿插了模仿天王林俊逸、歐香女郎葉璦菱及第一代視覺系歌手陽帆，節目編排有載歌載舞、說學逗唱全部網羅，從過去經典金曲一路演繹到最近華語流行音樂，並且由孔鏘12人大編制超級樂團現場伴奏，展現各位老將們唱功實力，呈現台灣藝壇半世紀絕代風華。

▲白冰冰在國慶晚會現身。（圖／三立提供）

國慶記者會上白冰冰以一襲喜氣大紅禮服、戴上女王皇冠，氣勢非凡出場站台，被笑說好像剛當選中華民國佳麗，冰冰姐笑說慶祝雙十活動是喜事當然要盛裝打扮，只是最近花蓮傳出災情，心情開心不起來，也呼籲有需要演藝圈或是她幫得上忙的地方，她也一定義不容辭，最後還帶領韓國瑜院長、盧秀燕市長大喊「台灣加油、花蓮平安」，十足暖心。

▲陽帆與老朋友一起演出。（圖／三立提供）

白冰冰回憶，距上次主持雙十晚會竟然一晃眼是15年前的往事了，當年的搭檔高凌風大哥已經在另個世界看顧著大家，而秀場指標人物豬哥亮也已遠去，女神崔苔青也退休了，所以能好好重現70、80年代演藝圈盛況的藝人所剩不多，今年雙十晚會她一定會拿出壓箱寶，小小透露演出的曲目有早期耳熟能詳經典歌，也有相當應景氣勢磅礡的大歌，在服裝造型上也保證讓大家驚艷。



之於談到跟僑胞互動趣事，白冰冰說40多年前經常跟著僑委會出國宣慰僑胞，常常ㄧ去美國就要10多天，每到一城市看見僑胞排排站拿著國旗來迎接，內心就非常激動，當年宣慰僑胞最大好處就是可以順便出國去玩（因為當年要出國不容易），但現在時代不一樣了，坐飛機回來台灣很方便，冰冰姐反而是希望僑胞能帶著外國朋友來到台中看晚會，順便體驗台灣的美好。

之前外傳因互搶民視週末時段種下心結的白冰冰、胡瓜兩人，被問到竟然要在國慶晚會上同台，引發外界高度關注，屆時會不會上演「王不見后」？白冰冰說：「我跟胡瓜真的沒事！有一段時間沒碰面了，我還想當天在後台跟他多聊幾句啊」。

114年國慶晚會10/9在台中圓滿劇場熱鬧登場，卡司有：白冰冰、胡瓜、玖壹壹、陽帆、葉璦菱、林俊逸、羅文裕、舞思愛、台中少年兒童合唱團、血肉果汁機、ADOGA阿逗仔、臺灣特技團、震樂堂、戊己劇團、九天民俗技藝團、台中市交響樂團、青年高中表演藝術科、退儀邦共同演出，晚會由三立電視製播，三立都會台、三立國際台及東森超視聯合播出。