光復「浴室超人」是她們！鍾欣凌豪邁匯錢…杜詩梅秒行動：一起挺過

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，除了已有大批民眾前去協助重建家園，鍾欣凌、杜詩梅也分別出錢出力設置澡間，「沐浴房子放哪裡？水從哪裡來？很多大大小小的難題在現在都不是問題了，因為大家的想法都一樣，都想讓花蓮的朋友可以被安頓得更好。」

▲鍾欣凌負責出錢。（圖／翻攝自Facebook／鍾欣凌）



杜詩梅26日深夜在臉書寫下設置澡間的心路歷程，「我說：想讓大家可以洗個澡～我可愛又豪邁的朋友馬上匯錢過來」，她透露已有朋友預約要去洗澡，「洗去臭汗污泥、洗去疲憊、洗一個暫時的休憩！」

▲杜詩梅則負責出力。（圖／翻攝自Facebook／杜詩梅）



經過此事，杜詩梅不但強烈感受到台灣人的溫暖，也覺得花蓮人都很團結，「義氣相挺的廠商、志同道合的消防隊何小姐、熱情接待的民宿老闆、操碎了心的DD牧師、出手相助的蔡議員」，有很多善心人士在幫忙花蓮挺過這個難關。她也特別感謝鍾欣凌，「妳是我最親愛的胖天使，是我強而有肉的後盾！謝謝妳默默的愛～。」

▲▼杜詩梅夫婦和鍾欣凌一起協助災民能好好洗澡。（圖／翻攝自Facebook／杜詩梅、鍾欣凌）



鍾欣凌負責出錢，杜詩梅負責出力，所有人都希望災民能獲得更完善的照顧。鍾欣凌也具體說明，太巴塱教會、光復國小將在27日早上分別安裝8座、16座沐浴房，「廠商大哥努力裝接管線中，明天（27日）應該就可以使用了」，這份善意讓人看見社會最真誠的力量。

鍾欣凌臉書全文：



我可愛的朋友-杜詩梅

她說「我想讓大家可以洗個澡！」

然後她跟老公就開始行動了

有廠商的熱情幫忙

有很多人的支持

有議員的牽成

沐浴房子放哪裡？

水從哪裡來？

很多大大小小的難題

在現在

都不是問題了

因為大家的想法都一樣

都想讓花蓮的朋友可以被安頓得更好

莊植蘢&杜詩梅

有你們的

#太巴塱教會×8座

(明早會安裝)

#光復國小×16座

(明早會安裝)

#廠商大哥努力裝接管線中

#明天應該就可以使用了

杜詩梅臉書全文：

這是「影后澡間」呀！

我說：想讓大家可以洗個澡～

我可愛又豪邁的朋友馬上匯錢過來還補上一句：多的幫我買台電視送給公公～

開始是美好的、過程是痛苦的、結果是浪漫的～

有朋友預約了要去洗香香，洗去臭汗污泥、洗去疲憊、洗一個暫時的休憩！

台灣真的好暖、花蓮真的好連結，義氣相挺的廠商、志同道合的消防隊何小姐、熱情接待的民宿老闆、忙前忙後的芥菜種、操碎了心的DD牧師、出手相助的蔡議員⋯

光復加油！莊爸加油！ 上帝很愛很愛我們，差派好多好多善心的天使來、我們一起挺過這一關～

鍾欣凌我最親愛的胖天使，妳是我強而有肉的後盾！謝謝妳默默的愛～