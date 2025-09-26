陽帆愛女安吉寫歌卡關9次　終於決定放手！

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手安吉去年底推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》實體版，勇奪博客來實體銷售榜雙料冠軍。今年她以「每月一首歌」的馬拉松方式，逐一上架專輯曲目，如今來到第8首〈Sleep talking〉，也是整張專輯最後完成的歌曲，她形容這首歌是一場「無意識的告白」，唱的是白天說不出口、卻在夜裡自動浮現的情緒。

▲安吉推出新歌〈Sleep talking〉。（圖／索尼提供）

安吉透露，〈Sleep talking〉前後修改了8至9個版本仍覺得不滿意，最後決定「放手讓歌自己找到模樣」。某次回家路上，她聽到美國歌手Renee Olstead的〈Sleepwalk〉，被其中的慵懶氛圍深深吸引，腦中浮現許多回憶片段，當晚便完成創作。她笑說：「雖然有點酸，但卻很柔軟，歌曲就在那一夜走進我心裡。」

這首〈Sleep talking〉以電鋼琴悶音、輕吉他與鼓的層次堆疊出淡淡氛圍，安吉也在唱腔上刻意保留慵懶感，像在說夢話般模糊卻真實。她希望聽眾能透過這首歌，放下那些以為已經遺忘的人事物，「你以為已經放下的細節，其實都還躲在夢裡，這首歌就像一場夢，陪大家走過還沒醒的片刻。」

▲安吉新歌前後修改了8至9個版本仍覺得不滿意。（圖／索尼提供）

此外，安吉接下來將在新加坡「YES 933 潮流音樂盛典2025」與師兄畢書盡合體演出，並獻唱自己為Netflix影集《影后》創作的〈想像我們〉，首次受邀海外舞台，她直呼既興奮又緊張，正全力準備，希望能帶給新加坡歌迷最完美的演出。