賈永婕「大家一起來幫忙重建家園」　捐50萬助賑災

記者張筱涵／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生嚴重溢流，導致光復鄉一帶災情慘重，居民生活受到嚴重影響。面對突如其來的天災，演藝圈愛心行動持續擴大。

▲賈永婕夫妻呼籲一起幫助花蓮。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕26日透過社群平台發文表示，花蓮的好山好水曾帶給她與家人許多美好回憶，因此看到這次災情格外心疼。她與丈夫討論後，決定捐出50萬元協助花蓮重建。賈永婕誠摯呼籲：「希望能有更多人加入！天佑花蓮，天佑台灣！大家一起來幫忙重建家園。」

除了賈永婕，藝人夏和熙25日也透過社群分享，一輛裝滿物資的貨車已直送花蓮。他感謝眾多好友與公司齊心協力，僅用一天時間便集結出龐大資源，強調「一個人的力量有限，但大家一起就能發揮最大影響力」。他所公開的名單中，包括安心亞、郭雪芙、禾浩辰、邱勝翊（王子）、胡宇威、陳庭妮、藍鈞天等數十位藝人，以及多間餐飲、公關與娛樂公司，都伸出援手：「雖然大家不想被公開，但我真的很想感謝這些給力的朋友們。」

同樣參與搬運工作的 丫頭（詹子晴） 也分享感言，直言「除了祈禱與祝福，更重要的是行動」，並呼籲更多人投入捐款或物資協助，「無論是一份物資、一筆捐款，或是一句關心的話，都能成為照亮他人心中的光。」