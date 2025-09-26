甜美女歌手被封「客家IU」　她緊急道歉：拜託不要再說了

記者蔡琛儀／台北報導

客語創作歌手黃宇寒推出新專輯《Ngai》，以民謠、流行、Urban、電子與香頌等多元編曲呈現，並融合客語、台語、英文、粵語、法語、韓語、阿美族語七種語言，昨（25日）她於大稻程永樂春風茶館舉行搶聽會，以深橄欖綠西裝亮相，用八種語言自我介紹，說明專輯概念源自客語推廣時的「失語」狀態，也希望透過多語呈現內心直率表達。

▲黃宇寒《Ngai》專輯陣容堅強。（圖／給樂音樂提供）

專輯《Ngai》共收錄八首作品，包括先前上線單曲〈暮春 ft. 雷擎〉、〈時間在行〉，以客語為主體兼融其他語言，忠實紀錄黃宇寒自我探索之路。「Ngai」意指客語「我」，她現場教觀眾發音，並笑稱「ng 的鼻音是重點，不是拉麵店（Nagi）」。專輯由新銳編曲人李思嘉製作，黃宇寒稱錄音過程像上課般，完整保留喜怒哀樂。

在黃宇寒學習韓語、與原住民友人交流的過程中，觀察到客語與其他語言許多異同之處，從中除了更了解客語，也更了解自己。「比如〈淰淰〉這首歌是我觀察到客語跟韓文有很多相像之處寫的，我個人很喜歡IU，很希望可以用客語寫一首有IU感覺的情歌。」製作人李思嘉補充：「我在編這首歌的時候，一直想像自己是在給『客家IU』編曲」，讓黃宇寒連忙喊道：「拜託不要再說了，我對不起所有Uaena（IU粉絲名）！」

▲黃宇寒希望可以用客語寫一首有IU感覺的情歌。（圖／給樂音樂提供）

合作陣容同樣亮眼，舒米恩、雷擎、張伍、香港COPAK樂團的主唱Wing等人皆參與錄製。〈人啊人啊〉找來舒米恩合作，結合阿美族語吟唱與多達50軌合音，直指人性陰暗面；〈暮春〉則展現黃宇寒清亮嗓音與雷擎低音完美互補。她形容錄音過程雖有低潮，但靠想像自己是方大同順利完成R&B曲風挑戰。