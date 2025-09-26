FTISLAND李洪基「聲帶破裂」緊急取消演出！　曾硬撐結節開唱引擔憂

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣樂團FTISLAND成員李洪基因聲帶受傷，不得不臨時取消大學校園演出，引發粉絲與學生關注。

▲李洪基。



李洪基25日透過Instagram向粉絲與東國大學學生致歉，坦言：「今天原本要去參加東國大學的校慶，但因為出現類似聲帶破裂的情況，無法前往，很抱歉在大家珍貴的回憶裡留下遺憾，我一定會找機會彌補。」 當天演出取消的消息也由東國大學總學生會公告，許多學生留言替他加油，希望他能早日康復。

▲李洪基發文致歉。



事實上，李洪基近期已多次提到聲帶問題。今年8月錄製《不朽的名曲》時，主持人金俊鉉就透露他有輕微聲帶結節，仍堅持登台演出。當時李洪基還笑稱：「就算嗓子壞掉，也要盡情玩一場再走。」

醫學指出，李洪基提到的「聲帶破裂」屬於急性外傷，多由過度使用或突發性衝擊造成，會導致聲音嘶啞、說話疼痛，甚至出現異物感與頻繁咳嗽；若嚴重，還可能引發「聲帶息肉」。而他先前罹患的「聲帶結節」，則是因長期反覆刺激導致聲帶增厚。兩者治療方式都以「音聲治療」為主，需矯正發聲習慣並訓練正確用聲，如情況未改善才需考慮手術。

根據韓國健康保險審查評價院數據，2023年共有7萬8046名聲帶結節患者、3萬9278名聲帶息肉患者。專家提醒，保護聲帶的關鍵在於多補充水分、避免抽菸與過度飲酒，並減少長時間大聲喊叫、唱高音或頻繁去KTV嘶喊，若有感冒或過敏性鼻炎等呼吸道疾病時，更應避免勉強發聲。