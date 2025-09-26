宇宙人深夜使壞「黑歷史」罕見曝光！　他竟戴三角錐在頭上

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人推出全新單曲〈不曾寧靜的夜〉，MV特別邀請曾打造日本樂團Official髭男dism近6億點擊作品的導演新保拓人執導，將日系視覺語言融入台灣街景，捕捉在夜色裡遊蕩、掙扎與釋放的瞬間。

▲宇宙人請到新保拓人執導〈不曾寧靜的夜〉MV。（圖／相信音樂提供）

談起年少夜晚的「使壞經驗」，小玉回憶曾戴施工三角錐；阿奎分享大學練車誤闖公墓；方Q則透露高中時與熱音社同學偷偷在社辦熬夜，最後卻整晚沉迷漫畫。這些片段也成為MV拍攝的靈感來源，讓作品充滿青春氣息。

宇宙人也分享心中台灣感性「秘密基地」，像是方Q喜歡帶外國朋友去迪化街城隍廟拜月老；阿奎懷念大學附近泡沫紅茶店；小玉則認為巷弄小公園最能代表台北夜晚的自在。MV中三組年輕人各自度過夜晚，最終在日出光芒下釋放，象徵青春自由與成長。

▲宇宙人展現夜色裡遊蕩釋放的片刻。（圖／相信音樂提供）

〈不曾寧靜的夜〉MV透過日系美學詮釋台北夜色，浪漫又充滿能量。小玉感嘆，組團初期曾在類似公寓練團至深夜，甚至在陽台烤肉，如今回看都是「不曾寧靜」卻自由的回憶。此外宇宙人邁向成軍21週年，預告今年12月將重返小巨蛋舞台。