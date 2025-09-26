金雞獎完整入圍名單／趙又廷《好東西》角逐最佳男配角！

記者張筱涵／綜合報導

第38屆中國電影金雞獎入圍名單25日於北京公布，今年話題作品《好東西》橫掃7項提名，其中最受矚目的焦點之一，便是趙又廷憑藉片中飾演「前夫」一角，成功入圍最佳男配角。

▲趙又廷入圍金雞獎最佳男配角。（圖／翻攝自微博／電影好東西）



趙又廷在片中細膩詮釋一段破碎婚姻中男性的矛盾與掙扎，表演真實又有層次，獲得評審高度肯定。他將與周政杰（《老槍》）、祖峰（《家庭簡史》）、袁富華（《水餃皇后》）、耿樂（《刺蝟》）共同角逐本屆最佳男配角，競爭激烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《好東西》不僅讓趙又廷獲得個人獎項提名，更憑藉導演邵藝輝的女性視角，成功斬獲最佳故事片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角（宋佳）、最佳女配角（鐘楚曦）、最佳錄音等多項入圍，被視為本屆大熱門。

趙又廷過去曾憑《艋舺》、《搜索》等作品獲得肯定，此次再度憑角色演技進軍金雞，影迷都期待他能在典禮上大放異彩。

▲趙又廷近年事業重心在大陸。（圖／翻攝自微博／電影好東西）



【第38屆金雞獎完整入圍名單】

最佳故事片

《小小的我》

《長安的荔枝》

《好東西》

《志願軍：存亡之戰》

《唐探1900》

《破·地獄》

最佳中小成本故事片

《小白船》

《烏龍鎮》

《但願人長久》

《我和我母親的疼痛》

《怒江》

最佳兒童片

《不丟人》

《月光裡的男孩》

《閃耀少年之空中接力》

《再見螢火蟲》

《青銅葵花》

最佳外語片

《F1：狂飆飛車》（美國）

《此心安處》（美國）

《還有明天》（義大利）

《我仍在此》（巴西、法國）

《姥姥的外孫》（泰國）

最佳戲曲片

《大風歌》

《雙蝶扇》

《布衣於成龍》

《重渡溝》

《鎖麟囊》

《滿江紅》

最佳紀錄/科教片

《上學路上之山海無阻》

《鄉歸》

《她是紅線女》

《您的聲音》

《熊貓奇遇記》

最佳美術片

《時間之子》

《哪吒之魔童鬧海》

《聊齋：蘭若寺》

《雄獅少年2》

《熊出沒·重啟未來》

《燃比娃》

最佳導演

大鵬《長安的荔枝》

陳茂賢《破·地獄》

陳思誠、戴墨《唐探1900》

邵藝輝《好東西》

顧長衛《刺蝟》

最佳編劇

陳茂賢、鄭緯機《破·地獄》

陳凱歌、張珂《志願軍：存亡之戰》

邵藝輝《好東西》

林見捷《家庭簡史》

游曉穎《小小的我》

最佳導演處女作

達杰丁增《月光裡的男孩》

李季《大場面》

秦天《但願人長久》

高朋《老槍》

黃婷婷《幸運閣》

最佳男主角

大鵬《長安的荔枝》

朱一龍《志願軍：存亡之戰》

劉昊然《解密》

易烊千璽《小小的我》

黃曉明《陽光俱樂部》

最佳女主角

衛詩雅《破·地獄》

宋佳《好東西》

咏梅《出走的決心》

段奧娟《歲歲平安》

徐海鵬《但願人長久》

最佳男配角

周政杰《老槍》

趙又廷《好東西》

祖峰《家庭簡史》

袁富華《水餃皇后》

耿樂《刺蝟》

最佳女配角

宋曉英《我和我母親的疼痛》

鐘楚曦《好東西》

黃子琪《小白船》

蔣勤勤《小小的我》

惠英紅《水餃皇后》

最佳攝影

王博學《長安的荔枝》

張興《潮》

趙非《志願軍：存亡之戰》

曹郁《解密》

鮑德熹、蔡文龍、周志輝、葉振《蛟龍行動》

最佳錄音

王丹戎《志願軍：存亡之戰》

李丹楓、司中林《小小的我》

張金岩、龍筱竹《好東西》

郝鋼《刺蝟》

富康《老槍》

最佳美術

王競《長安的荔枝》

劉山《只此青綠》

陸葦《志願軍：存亡之戰》

卓文耀、周德夫《蛟龍行動》

韓忠、馬曉飛《解密》

最佳音樂

呂亮《只此青綠》

李赫《不說話的愛》

陳光榮、黎鳴朗《水餃皇后》

高小陽《老槍》

翟錦彥《長安的荔枝》

最佳剪輯

湯宏甲《唐探1900》

李點石《志願軍：存亡之戰》

張叔平、彭正熙《破·地獄》

周新霞《我和我母親的疼痛》

廖慶松《青銅葵花》