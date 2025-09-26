李東輝分手9年鄭好娟！　首曝想結婚心境「覺得自己晚了」

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員李東輝近日在節目上暢談對婚姻的真實想法，引發外界關注。

▲李東輝坦承想快點結婚。（圖／翻攝自YouTube／조째즈）



ZO ZAZZ最新一集YouTube節目邀請到好友李東輝與歌手Gray一同小酌聊天，他突然一句「你們該結婚了吧」，Gray打趣回「今天不安排相親嗎」，現場氣氛輕鬆。李東輝則笑問「很急嗎？」Gray則表示自己雖不急，但母親非常希望他能盡快結婚，逗得眾人哈哈大笑。

ZO ZAZZ隨後補充，其實自己擔心Gray在異性相處上不夠積極，李東輝則順勢追問「那我是積極的嗎？」得到「你是全韓國最積極的人」的搞笑回覆，現場再度笑聲不斷。

然而談到婚姻，李東輝展現了少見的真摯一面。他坦言：「我其實一直希望能早點結婚，但照目前來看，覺得自己算是有點晚了，因為時間真的不多了，如果太晚才有小孩，父母恐怕沒多少時間能和孫子相處，這讓我更覺得應該要快點結婚。」真情流露的發言，讓人看見他對家庭的深厚情感。

值得一提的是，李東輝曾與模特兒鄭好娟交往多年，兩人維持長達9年的公開戀情，但在去年11月正式分手。此番再度提及婚姻觀，格外引發外界矚目。