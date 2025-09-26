Sandy「為了躲記者」躲車後座！原因和吳宗憲有關：當時全台都很驚訝

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）最近主持《小姐不熙娣》時坦言，曾為了躲記者而躲在車子後座的地上，背後原因則是爸爸吳宗憲有關，「當時全台灣都很驚訝！」

Sandy解釋，因為那時候全台灣人都很驚訝爸爸吳宗憲原來有4個小孩。當時的她大約才10歲，雖然爸爸的新聞鬧得沸沸揚揚，但她和妹妹依舊要上學，只好一起躲在車子後座的地上出門。

即使只是要去上學，Sandy也必須小心翼翼，「全天候都有人在我家外面…在學校外面也是滿的，就全部都是SNG車，滿滿這樣，很奇怪。」

回想起這段往事，Sandy透露當時無論去哪裡都有人尾隨，這讓她忍不住自我吐槽，「我最紅的時候已經過了…原來GD是這個感覺，永遠都有人在旁邊，真的滿酷的。」

