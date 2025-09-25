蘇打綠阿龔1舉動被轟「太沒誠意」　KID罕見開噴：都出道幾年

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠成員龔鈺祺（阿龔）推出演奏專輯《The Moonlight Zoo月光動物園》，昨晚（24日）舉辦試聽會，不過阿龔坦言，他之前擔心朋友們覺得這次曲風太嚴肅，不敢邀請太多朋友，結果拖到週一才發採邀，還因此被好友KID罵：「他說我太沒誠意，兩天前才約，都出道幾年了。」因KID昨天要錄《玩很大》，只好忍痛缺席。

▲▼蘇打綠阿龔自曝太晚發邀請，結果被KID罵。（圖／亮晶妃音樂有限公司提供）

昨天蘇打綠其他團員也全數缺席，阿福出席晚宴吃美食，馨儀則去北京工作，小威和家凱帶小孩，青峰也在為音樂節演出團練，阿龔打趣說：「我覺得阿福比較誇張，他是去吃東西！」

阿龔昨和專輯製作人李欣芸、盧律銘分享專輯點滴，回憶阿龔琴技了得、勇於接受挑戰，但專輯錄製最後一天突然發燒，阿龔坦承：「不止發燒，那天都錄到吐了，我應該是壓力很大。」原來他連續三天高強度「閉關」錄製，每天超過12小時，他幾乎把體力榨乾，直到最後收工前一刻才因過度疲累突發高燒甚至嘔吐，李欣芸不斷跟現場觀眾掛保證，稱讚這張作品「像看完一場演唱會，也像經歷了一部電影」，阿龔害羞笑說：「這個稱讚太有壓力了，還好不是錄音前聽到。」

▲蘇打綠阿龔與專輯製作人李欣芸、盧律銘。（圖／亮晶妃音樂有限公司提供）

首支同名單曲〈The Moonlight Zoo〉是獻給寵物、關於陪伴與溫柔的核心告白。向來喜愛毛小孩的他，近年陸續送走3隻愛犬，更特別將牠們名字組成「亮晶妃音樂有限公司」。

去年金曲獎阿龔因生病缺席原訂演出，他昨天才坦言，當時因為最後一隻愛犬突然過世，他忍著巨大的悲傷幫愛犬辦完後事，隨即趕到北京演出，回來就生了一場大病，才因此缺席金曲獎，足足半個月才痊癒，他無法接受愛犬離世的事實，一直沒有對外多說，至今提到此事仍相當難過，這些離別的傷痛經歷，也沉澱成他陪伴療癒自己的音樂創作。。

此外，他的音樂會巡演也將啟航，從北京出發，途經廣州、成都、上海，最後把最美好的城市記憶帶回台北與高雄，而首站門票更將於本週五正式啟售。