白冰冰慶姜太公壽誕 粉絲讓她衣服濕透

農曆八月初三(9/24)是姜太公3164周年聖壽日，桃園姜太公廟展開一連串慶祝活動，重頭戲是白冰冰將《超級冰冰Show》的精彩內容搬到現場，與信徒同歡，熱情的民眾搶著跟白冰冰合照，觀眾的熱情讓她汗流浹背，笑說被人群圍的連內衣褲都濕了，但她更深深覺得感動，盡量滿足觀眾合照要求。

▲白冰冰(中)與姜太公廟榮譽主委邱創良(右3)、主委邱守德(左3)等人合照。（圖／長興影視）

白冰冰最近工作滿檔，主持的民視《超級冰冰Show》收視穩居冠軍，自製、主演的三立台劇《天知道》收視屢創佳績，她把一切歸功於眾神幫助，20日她一結束2025世界閩南語歌曲大賽的北區初賽後，又馬不停蹄趕到桃園姜太公廟參加聖壽慶典晚會。

▲周柏霖(右)、周祐均熱到一直擦汗。（圖／長興影視）

晚會由台一線阿玟、東諺主持，把《超級冰冰Show》帶到戶外，兩人妙語如珠，現場笑聲不斷，其中最受歡迎的莫過於「孩子王」周氏兄弟-周柏霖(小星星)和周祐均(肉圓仔)，兩個小朋友一上台就響起熱烈掌聲，可愛模樣搭配精采歌聲贏得滿堂彩。另外壓軸的肯定是白冰冰的表演，她唱著今年推出的新歌《飲酒講酒話》，唱到「頭殼花花啊行路飛飛，這款人生實在笑詼」時，儼然成了大型KTV現場，台上台下一起唱，就連周氏兄弟、林子瑜、林姵逸、Give me

five少女隊都上台同樂，熱鬧非凡。

▲6.周祐均(右起)、周柏霖、林姵逸、林子瑜表演前開心拍照。（圖／長興影視）

活動現場除了有好看的表演，也有很多胖卡，有好吃的可麗餅、珍珠奶茶、烤香腸、讓白冰冰覺得在有趣、溫馨，台上歌手唱歌，台下也沒閒著，大家搶著跟她拍照，那熱情讓白冰冰狂流汗，衣服濕透。

主持人台一線阿玟、東諺和表演嘉賓胡子萱最近在三立《天知道》中很受歡迎，2023年曾在成都世大運拿下跆拳道品勢女子個人賽銀牌，她在《天知道》中有不少打戲，也讓她拍出興趣，希望下一部能拍武打戲。阿玟、東諺是團體，但在《天知道》卻拆夥，東諺是玄天上帝身邊龜神二將中的龜，角色有趣討喜，阿玟則是反派角色，不過他演的很開心，還說「壞人比較容易被記住。」

晚會結束之後白冰冰與歌手們進行團拜，看著姜太公慈祥的聖像，冰冰姐許下心願，願姜太公助她擁有健康身體與智慧頭腦，以應付演藝圈的所有一切考驗。廟方贈送每一位歌手長壽麵線，白冰冰原想用捐獻代表心意，後來想想應該用法布施的方式，邀請大家有空就前往桃園姜太公廟進香，白冰冰說：「年長的朋友最擔心老人失智的問題，常拜姜太公，什麼都不怕！」