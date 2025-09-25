《太奶奶》老三爆他來演！網封「古裝短劇第一美男」…直播鬆口有驚喜

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》在社群網路爆紅，劇集以重新凝聚家族愛為主題，人氣席捲各世代年齡層觀眾，自6月9日上線第一部、7月26日上線第二部，其中第二部創下破30億流量紀錄。而短劇將開拍第三部，關鍵的重孫子老三由誰演出成為網路話題焦點，消息人士25日透露，老三將由短劇男神陳添祥演出。

▲短劇《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》將拍第3季。（圖／翻攝自微博）

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》改編自作家烏英夏在番茄小說網發表的作品《孝子賢孫都跪下，我是你們太奶奶》，故事集結穿越重生、家庭喜劇兩大元素，描述1955年的天才數學家「容遇」意外離世，靈魂穿越到2025年，成為同名同姓的18歲女高中生「容遇」，帶著記憶的她與兒子團圓，但同時發現一票重孫子帥氣卻常捲入事件，為了找回家族和諧，18歲女高生成為一家之主。

《太奶奶》出自知名短劇製作公司「聽花島」出品，24歲李柯以扮演女主角「容遇」，劇集另一大看點是重孫子皆是高顏值人氣男演員，截至前兩季為止，由《別有用心的妻子》趙廷義飾演老大「紀止淵」；短劇TOP級男神王道鐵飾演老二「紀言亭」並在第2季登場；《江南時節》吳添豪飾演老四「紀景川」；王培延飾演老五「紀舟野」，還有曾輝客串演女主角的好友「唐澈」。本劇選角除了高顏值，演員都是主演過人氣短劇的主角級演員，讓尚未登場的老三由誰飾演，已經成為網路熱門話題。

聽花島官方微博近日舉辦活動，邀請全網猜測老三「紀墨寒」由誰來演出，留言串大部分網友皆敲碗猜測是陳添祥。加上有網友25日發文爆料，老三將由23歲的陳添祥演出，而他被網友稱為「古裝短劇第一美男」，古裝扮相風靡無數粉絲，鮮少拍時裝劇，近日曾在直播透露會給大家驚喜，而且要接演現代劇，讓外界猜測是要演出《太奶奶3》，而且這將是他與李柯以繼古裝短劇《朕與她》後的二搭作品。

▲網友搶先爆料，短劇《太奶奶3》重孫子老三是陳添祥。（圖／翻攝自微博）

▲陳添祥古裝扮相風靡一票粉絲。（圖／翻攝自微博）



《太奶奶》前兩季收視與口碑大獲成功，第3季預約人數已經突破500萬，是短劇預約史上新高紀錄，該劇預計9月底開拍。

▲短劇《太奶奶3》預約人數破500萬。（圖／翻攝自微博）