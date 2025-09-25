少女時代真的要來了！孝淵飛台灣支持舒華　11月現身專場活動

記者吳睿慈／台北報導

台灣女孩舒華以團體i-dle出道在韓闖蕩，她接下新任務《鑑定師》主持，邀來台、韓大咖當嘉賓出演，11月5日更把出道以來首個專場獻給家鄉，預計在TICC與廣大粉絲見面。節目熱播中，她邀來大前輩少女時代孝淵助陣，沒想到節目中的口頭邀約竟成了彼此的約定，孝淵確定飛來台灣出席Talk Concert，盛況可期！

▲孝淵飛台灣支持舒華，11月現身專場活動。（圖／翻攝自鑑定師YouTube）



《鑑定師》節目上邀來同是狗奴的少女時代成員孝淵擔任第一集嘉賓，前輩孝淵開帶著愛犬Bailey一起參與，舒華抓到機會主動邀請來台參加Talk Concert，沒想卻節目中的口頭邀約竟成了彼此的約定，孝淵確定將一同參與盛會。得知前輩孝淵能來見面會，舒華開心表示：「好像作夢一般不真實！」

▲林柏宏也確定出席11月專場活動。（圖／翻攝自鑑定師YouTube）



另外，全球版《鑑定師》創下第二高觀看數的林柏宏，日前受主辦方力邀，特別在繁忙行程中抽空出席為節目站台力挺，林柏宏的真誠分享與舒華的自然互動，相信在Talk Concert將增添更多火花跟亮點。

▲主辦單位也同步公布票價及粉絲福利。（圖／電通娛樂提供）



《鑑定師》全球版 Talk Concert公布第二波嘉賓外，主辦單位也同步公布票價及粉絲福利，其中門票價格將分為5880、4880、3880、2880四種票價，將分別有機會獲得藝人的簽名拍立得、藝人簽名海報、現場抽獎及《鑑定師》海報一份，10月1日於KKTIX全面啟售， 新光三越會員可於10月2日到10月19日期間扣100點抽最高票價門票及應援週邊 。