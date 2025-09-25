洪佩瑜參戰搖滾台中「合作日本超大咖樂團」！　香港天團也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2025搖滾台中」邁入第18屆，將於10月11、12日在圓滿戶外劇場與文心森林公園登場，卡司超過50組，囊括金曲歌王HUSH、美秀集團、老王樂隊，還有日本超人氣樂團Cody・Lee（李）與雙金得主洪佩瑜同台演出，更有日、韓、港、泰、新加坡重量級樂團齊聚，規模堪稱歷屆最豪華。

▲▼2025搖滾台中請到洪佩瑜與日本超人氣樂團 Cody・Lee (李) 。（圖／台中市政府提供）

活動今年再度與日本富士搖滾ROOKIE A GO-GO舞台合作，邀來HOME、ANORAK!、SATOH等新秀樂團，將前線音樂能量帶進台中。

洪佩瑜將與Cody・Lee（李）合唱，她興奮直言，去年受邀合作單曲〈Ghost〉已是難得經驗，「第一次能同台合體就獻給台中，很期待會有什麼火花！」她也分享與台中淵源深厚，無論歌劇院演出或巡演遇見歌迷，總能感受到溫暖能量；Cody・Lee（李）則笑說想再逛台中夜市、回味太陽餅，並稱讚台灣樂迷熱情。香港搖滾天團KOLOR也喊話將帶來最靜與最嘈的曲目，期待歌迷感受多重面貌。

▲香港樂團KOLOR。（圖／台中市政府提供）