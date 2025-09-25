i-dle跨界合作Netflix！舒華返台合體舒淇、鍾欣凌…發佈會免費參加

記者黃庠棻／台北報導

Netflix原創影集《回魂計》集結獲獎無數的國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，強強聯手飆戲詮釋因女兒身陷詐騙案而展開一連串追查、復仇之路的母親，以及顛覆以往形象，飾演詐騙首腦的影帝傅孟柏，更集結知名泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾特別演出、鍾欣凌、方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳、鄭人碩、尹浩宇、李銘忠、喜翔等超豪華卡司，共同打造暗黑懸疑復仇劇。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

《回魂計》將於10月9日舉行全球發布之夜，主演將在現場合體，包含舒淇、李心潔、傅孟柏、鍾欣凌、劉主平、尹浩宇、泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾，主創團隊導演陳正道、導演許肇任也將共同出席。發佈會現場將於活動舞台演出轉變成復仇儀式，現場觀眾將成為見證者，一同踏入《回魂計》的黑暗世界，體驗一場無可逃脫的宿命召喚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回魂計》即將舉辦全球發布之夜。（圖／Netflix提供）

今（23）日《回魂計》也宣布與知名國際級韓國女團i-dle成員Minnie與舒華驚喜跨界合作，兩位攜手獻唱為影集量身打造的宣傳曲〈Burn Me Into The Light〉並拍攝MV，為本劇揭開復仇序章。不僅如此，i-dle成員舒華將以特別嘉賓之姿，共同出席全球發布之夜。

▲i-dle成員Minnie、舒華為《回魂計》獻唱主題曲。（圖／Netflix提供）

i-dle成員的組成多元，與《回魂計》影集的豐富製作概念完全契合，成為影集宣傳曲演唱對象的不二人選。宣傳曲〈Burn Me Into The Light〉將於10月9日全球發布之夜首度公開，現場觀眾將可以搶先一窺精彩MV，並在活動後同步釋出於Netflix社群平台。

▲《回魂計》即將舉辦全球發布之夜。（圖／Netflix提供）

i-dle成員Minnie表示這次跨界合作十分難忘「宣傳曲在旋律上有一種神秘的感覺，隨著音樂推進，更帶出希望和力量。我覺得這和《回魂計》故事本身非常契合。為了讓唱歌時的情感傳達得更深入，我傾盡全力，將自己的心意融入每個音符和字句之中。」

▲i-dle成員Minnie為《回魂計》獻唱主題曲。（圖／Netflix提供）

舒華也特別分享本次與《回魂計》合作的感受「第一次聽到宣傳曲Demo的時候，我就感覺到一種既神祕又帶有希望的氛圍。這首歌不只是悲傷，它同時有力量告訴大家，即使經歷失去，靈魂和記憶仍能留下痕跡。」

▲i-dle成員舒華為《回魂計》獻唱主題曲。（圖／Netflix提供）

對於《回魂計》即將上線，Minnie也分享高度期待「我希望觀眾能從這部作品中感受到，不論是愛還是遺憾，都能成為靈魂旅程的一部分。很榮幸能透過音樂，和舒華一起參與這段特別的合作。」舒華則表示「希望這首歌能成為觀眾進入《回魂計》世界的鑰匙，讓大家在故事中找到共鳴，也能從中獲得安慰與力量。」

▲i-dle成員Minnie、舒華為《回魂計》獻唱主題曲。（圖／Netflix提供）

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇飾）和趙靜（李心潔飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。

▲《回魂計》即將在10月9日播出。（圖／Netflix提供）

為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。將在2025年10月9日於Netflix全球獨家播出。