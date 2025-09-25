「滾石撞樂隊2」超狂登場！　力邀25樂團、破百位音樂人助陣

▲「滾石撞樂隊2」強勢回歸，理想混蛋翻唱〈太聰明〉打頭陣。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

「滾石撞樂隊2」強勢回歸，企劃耗時近三年籌備，集結兩岸近百位音樂菁英，本次特別集結25組台灣代表性樂團，包括理想混蛋、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人、麋先生 MIXER、Hello Nico、百合花、我是機車少女、芒果醬 Mango Jump、甜約翰、溫蒂漫步 Wendy Wander、皇后皮箱、福夢FUMON、莉莉周她說、椅子樂團、閃閃閃閃、Sonnie、淺堤、守夜人、溫室雜草、忘憂水、庸俗救星等，各種音樂風貌齊聚。

▲首波單曲由理想混蛋翻唱陳綺貞的〈太聰明〉。（圖／滾石唱片提供）



首波單曲由理想混蛋翻唱〈太聰明〉打頭陣，理想混蛋表示，從學生時期便喜愛陳綺貞作品，常在社團翻唱，這次將原本清新的吉他民謠，改編成青春搖滾版，「就像回到社團發表會，用最真誠的心唱給暗戀的人聽！」面對這首深受樂迷喜愛的經典，他們改編時難免感到壓力，但仍希望以新角度詮釋：「希望大家會喜歡這次注入理想混蛋陽光能量的版本。」歷經籌備，終於能端出屬於自己的〈太聰明〉獻給聽眾，也笑著引用歌詞：「終於不用再忽冷忽熱地隱藏感受！」

總策劃葉雲甫表示：「滾石旗下歌曲無數，如何走進年輕人的生活，是我們最在意的課題。與優秀樂團合作，就是要把老歌變成新歌，既能是回憶，也能成為未來！」他強調，這個計畫不是單純懷舊，而是希望 25 組樂團展現創新能量，上演「華山論劍」的音樂比武。

翻唱曲目包括伍佰、陳綺貞、張震嶽、梁靜茹、羅大佑等，讓年輕的「聽團仔」們重新認識經典，也讓資深樂迷見證其歷久彌新的魅力。籌備最大挑戰是歌曲分配。樂團們都想挑戰最有共鳴的作品，常出現「撞歌」或「搶歌」情況；甚至有些因選不到適合的曲目而忍痛缺席，但這也展現了樂團們的投入與熱情。

