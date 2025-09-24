「熙熙攘攘」怎麼念？《天才衝衝衝》錄影一度中斷…教育部解答了

記者陳芊秀／綜合報導

綜藝節目《天才衝衝衝》的成語單元，竟意外引發一場全民國文課！節目於9月13日播出的「限字級接龍」單元中，主持人徐乃麟以「熙熙攘攘」出題，不料「攘」字太難，工作人員以「字典找不到攘可以接什麼」為由一度中斷，也引發讀音二聲、三聲的疑惑，該節目特地去信請教教育部，24日公開官方回應。

▲徐乃麟《天才衝衝衝》在成語接龍出題，意外引發討論。（圖／翻攝自臉書）

徐乃麟在節目中以三聲「攘」字出題「熙熙攘攘」，但參與嘉賓全都接不出來，工作人員在鏡頭外喊「我們字典找不到攘可以接什麼」、「查沒有啦！」他則不服回應「查不到？你是哪一家編譯館的？」節目後來換題目繼續進行。而「熙熙攘攘」的讀音更引發了二聲「ㄖㄤˊ」與三聲「ㄖㄤˇ」的激烈討論。

製作單位於9月19日粉專發文中表示，隨後查詢了教育部的兩個不同線上辭典，卻發現了矛盾的結果。在專供學者研究、收錄古代用法音讀的《重編國語辭典修訂本》中，「攘」字的讀音標示為二聲「ㄖㄤˊ」；然而，在提供給一般民眾及中小學教學使用的《國語辭典簡編本》中，讀音卻是三聲「ㄖㄤˇ」。

▲根據《天才衝衝衝》節目單位查詢，教育部兩個不同網站「熙熙攘攘」各有二聲、三聲念法。（圖／翻攝自臉書）

為求得最終解答，製作單位向國家教育研究院發出書函釋疑，官方回函中明確指出：現行教學與日常使用的標準，應以「國語一字多音審訂表」為準，因此「攘」字的正確讀音為三聲「ㄖㄤˇ」。書函中也特別解釋，《重編國語辭典修訂本》中的二聲讀音，屬於尚未經審訂委員會定稿的歷史音讀，僅供學術研究參考，並非現行標準。

▲國家教育研究院回函釋疑。（圖／翻攝自臉書）

一個遊戲環節，不僅帶來歡笑，更延伸出一堂寶貴的國語文教育課，網友紛紛留言稱讚節目「好認真哦」、「回覆效率有在快，裡面是不是有研究人員也默默看節目」、「果然是寓教於樂」。