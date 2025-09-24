ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋承憲痛失77歲母親淚喊
花蓮捐款管道一次看
現場直擊／許光漢轟動越南！
獨／陶晶瑩重現法庭攻防　談辣杯杯灰心「不會再做」原因曝

葉文正／台北報導


知名主持人陶晶瑩今年以《虎姑婆和他的朋友》入圍金鐘獎最佳兒少節目主持人獎，不過外界仍關心她與「辣杯杯」前合夥人的官司，陶晶瑩也重現在法庭上與法官的攻防，並透露不會再做辣杯杯了，因為根本請不到人。

▲陶晶瑩是入圍金鐘的常勝軍。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

▲陶晶瑩(左)是入圍金鐘的常勝軍。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

陶晶瑩提到官司時透露，「他們告我們的已經判決出來，我們告刑事的部分，就看何時判下來，人生又多了一個經驗，就是去法庭，法官叫我講慢一點，書記官旁邊打，這時發現主持是很好的一件事，訓練我們講重點，所以這次判決不罰我們，平常訓練說話很重要，不能只講感覺，要拿數據，包括幾坪大，食材多少錢，所以辣杯杯就不做了，對方當時假扣押一些東西不讓我們賣，那我們不能杵在那裡，且現在都找不到人，連髮廊也找不到人，設計師還自己下來洗頭，缺工嚴重，對我們來說太辛苦就先不要，除非台灣缺工有獲得改善。」

▲陶晶瑩是入圍金鐘的常勝軍。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

▲陶晶瑩想擔任新加坡觀光大使。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

然而在演藝圈奮鬥30多年，陶子也擔心大環境資源不足的問題，「剛好酷的夢做五百萬中文怪物節目，大型競賽，剪接一百人反應，人家外國人願意砸錢做特別的內容，讓我覺得很丟臉。現在台灣電視台要提案，還說要製作單位先把節目做好，節目給我，廣告我也要賺。」

▲陶晶瑩是入圍金鐘的常勝軍。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

▲陶晶瑩擔心綜藝節目景氣越來越差。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

陶子也感嘆，市場上投資戲劇百花齊放，但是綜藝沒人投資，只有些實境秀看到亮點，大家吃苦耐勞，不知道為何沒看到企業願意投綜藝節目，要知道一部電影可以投十個綜藝節目，但是電影票房還要分給影院，看到戲劇很蓬勃，為何沒人投綜藝？台灣很多人才，過去可引領亞洲，看到韓國可以花大錢真的很羨慕，拍戲劇男女主角四人就是重量級主持人的錢，可能大老闆沒有綜藝夢吧。

而陶子即便各個領域都嘗試過了，卻始終沒有放棄廣播，「之前有一半用手機錄回來，小時候就會自己在家中假裝DJ放歌，加上跟飛碟已經有幾十年感情，又是家學淵源，就不會想放棄。」陶子也說目前等待新的節目開錄，今年客串兩部戲，年底開始動節目，真正的露出是明年。並透露虎姑婆第二季也已錄完。

陶子因為兒子小龍念書之故，現在時常要飛新加坡，家中出現空巢期，她也慶幸表示：「現在兩個都定下來了，接下來十月要去學校看兒子表演，但九月就要搶票，兒子要表演打鼓，社團有鼓樂表演，我現在已是新加坡通，很多人三天兩夜就回來，我會坐公車跟捷運，去不是觀光客玩的地方，新加坡應該要請我當觀光大使，此地麻雀雖小，五臟俱全，也會有很多表演，五月天去的時候，娃娃去演唱，我都會去，大小表演場地都看過。在當地你可以一秒進入阿拉伯，或是馬來西亞，或是印度，像孫燕姿帶我去小印度學畫畫，吃印度拉餅，看到彩色房子跟食物很療癒。現在美國念書都是女兒飛回，兒子是要開會跟表演才要去。」

今年演藝圈的大事不少，包括沈玉琳罹病休息，小禎傳出交男友喜訊，陳漢典LULU喜訊，江祖平有著不開心的遭遇，陶子認為：「時間不等人，人生被推著走，時候到某件事就發生，漢典LULU雖大家沒想到，但是非常美好，有人走有人生病，這就是人生，你得接受人生的喜樂，有悲傷的事情，有天自己離開了，自己去接受，人生每一到波瀾。也有透過潘老師慰問，每次演藝圈內有朋友發生事情，私下都會去關心，有需要幫助都會幫忙。」

