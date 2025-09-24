ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／陶晶瑩《虎姑婆》首入圍兒童節目主持　「香蕉哥哥是我前輩」當勁敵

記者葉文正／台北報導

向來叱吒大型典禮與大型綜藝節目的陶晶瑩(陶子)，在金鐘60以《虎姑婆和他的朋友》入圍了難得的兒童少年節目主持人獎，不僅與兒童界天王香蕉哥哥一起競逐獎項，有別於傳統的節目內容與對談方式也令人感到別出心裁，但陶晶瑩卻認為台灣製作節目環境嚴重消退，非常值得探討。

▲陶晶瑩以《虎姑婆和他的朋友》入圍兒少節目主持人獎。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

▲陶晶瑩以《虎姑婆和他的朋友》入圍兒少節目主持人獎。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

陶子姊在主持界豐功偉業甚多，出道30多年主持過五十幾多個節目與多次三金頒獎典禮，也曾以《超級星光大道》等節目得過三座金鐘主持人獎，首度因為兒童節目入圍特別有感。

▲陶晶瑩以《虎姑婆和他的朋友》入圍兒少節目主持人獎。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

▲與孩子相處希望多給他們選擇。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

她透露節目的發想：「一開始富邦文教會想法太好了，他們想要做兒歌，可是遇到版權的問題，唱8個字就要罰8萬，因此踏入大坑，找十組音樂人來寫歌，後來發現唱兒歌，該如何呈現節目，30分鐘的節目，希望有人物貫穿其中，我就成了這個節目的主持人。」

▲陶晶瑩以《虎姑婆和他的朋友》入圍兒少節目主持人獎。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

▲陶晶瑩從小就被拱上台。（圖／財團法人富邦文教基金會提供）

至於如何引導孩子們說出自己的想法，陶子也描述：「我雖然是虎姑婆，但我說我是吃素的紙老虎，就像泰山一樣，被大猩猩收養後，改吃蔬菜水果，但我愛吃又很想減肥，所以不能吃熱量太高的，把虎姑婆人性化，孩子們有時會有弱點跟脆弱點，我必須同理我也是弱小的孩子與心靈，富邦當中有特別教育工作者，找來的孩子來自東部、南部都有，先到富邦教室來，跟小朋友玩跟聊天，熟悉後才錄影，前置工作很夠，再告訴我重點，希望我不要下結論，引導式聽小朋友說，是這樣好還是那樣好，也從對談過程學到很多。」

藉著這次的主持，陶子也分享了對孩子們教育方式：「我不打小孩，也跟老公說不能打小孩，因為小孩會學習，所以從他們小時候，我就像唐三藏般一直溝通，發現這樣方法教出來的孩子的確懂溝通。過去看舅公舅婆說小孩吃東西很可愛，本來不覺得，發現自己有時候反沒耐性，畢竟家裡不是職場，看長輩對隔代的態度，比較有餘裕對小孩，就少緊張衝突的張力，記得有次荳荳作業寫對了，但格式不符要求，老師要她重寫，我就說媽媽幫你一半，幫你擦掉，寫半面的字，同理小孩的遭遇，倘若發生在我身上，我也會很生氣，就說走我們去玩，我支持你。倘若孩子找我，我很累或在忙，也會跟他們說，媽媽現在在忙，給我十分鐘好不好，他們也會接受我的忙碌，是可以溝通的。」

不過本次陶子的競爭對手計有香蕉哥哥、大兜、江老師、張祖鈞等，陶子姊怎麼看對手的節目與實力，自己是否有信心脫穎而出？陶子則笑說：「香蕉哥哥是兒童界天王，也是兒童界前輩，其實這次很開心，因為有陣子都要陪小孩，主持的《音樂主理人》與《虎姑婆和他的朋友》都有入圍，能集中少數時間做少數節目又入圍是很開心的。」

這次陶子跟不是自己孩子的兒童相處，完全與大人的領域不同，也讓她憶起孩子們小時候，「我有時候太有耐心到導演說別再聊了，那次是跟小男孩談未知星球，竟開啟他們的外星語，我覺得狀態很美好就繼續聊，直到導演喊停，其實就像我以前陪小孩看很多電視節目，像《天線寶寶》的台詞會一直重複，那是學齡前兒童需要的，慢速又重複，小朋友有時候會出現成熟世故的話語，也會猜想他們發生了什麼事情。」

陶子想起想要參加演講比賽，卻不敢舉手，但她提到：「我幼稚園就被推上去演講，稿子是姐姐寫，她要我背好，恐怖背完後，園長就給我禮物，拿到禮物後我終於露出笑容，那是個小花鉛筆盒，體會到原來上台講話有禮物，被棍子跟胡蘿蔔就兩方驅策後就此得心應手。也回憶當年國中時期，也會把關窗戶關起來訓全班，因為有人去舉發老師說考試考太多，當時我不高興覺得聯考都每班都在這樣。老師說我很謝謝妳但是不要再這樣了。」足見陶子的演說天才到現在都沒有浪費過。

ETtoday星光雲

