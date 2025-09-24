ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」！反擊5造謠：污言穢語壓得我喘不過氣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡，事件引發網路上出現一連串陰謀論，女星宋伊人遭網傳「介紹大佬」、「拉人陪酒」甚至「殺人兇手」等，微博湧入大批留言批評。她22日委託律師發聲明闢謠後，昨日（23）首度發長文，以5大重點親自反擊所有謠言，並沈痛表示：「各種謠言和污言穢語壓得我喘不過氣……。」

▲▼宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

▲宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

針對網路上流傳的各種所謂「證據」，宋伊人逐一澄清。對於曬原況照片曾出現背景音，被解讀疑似出現「他抓朧朧幹什麽」、「他一直在反抗」等說法，對此她解釋：「我習慣把日常圖攢在一起發」，指稱其中一段對話是朋友在抱怨老公，另一張照片則是在餐廳公開場合拍攝，對旁人對話並不知情。至於有一張照片是她與同樣捲入輿論的導演程青松的合照，兩人被推測有交情，本人則澄清：「是在我13歲的時候，錄節目有過一面之緣，此後再沒有見過面。」她並否認父親曾轉帳2.7億給「大佬」的不實謠言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

▲宋伊人分享原況照片，網友解讀其中一張照片背景聲音疑似出現「他抓朧朧幹什麽」，本人澄清。（圖／翻攝自微博）

▲▼宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

▲宋伊人回應與導演程青松關係。（圖／翻攝自微博）

▲宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

有關最關鍵的「墜樓地點」，宋伊人被挖出就住在于朦朧墜樓社區中，她長文回應：「曾經我租住在18號樓的高樓層。所以在那裡拍攝很多生活照片。但9個月前我已搬離此地。」她強調，自己早已不住在事發社區，藉此駁斥自己在于朦朧墜樓當日在場的說法。她同時也鄭重否認網路上流傳的其他暗光照片與影射訊息，直言：「所謂『某某的女人』、『去宋伊人家拿衣服』等信息（訊息）與配圖都不是我。」

▲▼宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

▲宋伊人被挖出所住大樓正是于朦朧墜樓社區。（圖／翻攝自微博）

宋伊人也正面回擊了「潛逃國外」的指控，她說：「我是中國公民，事情發生後我一直在北京，沒有所謂『逃跑到國外』的情況。我也不認識什麽所謂的『資本大佬』。」她解釋，之所以未在第一時間親自回應，是因與前經紀公司合約6月已到期，「我無法尋求公司或工作室的幫助應對目前的突發狀況，我認為自己出來澄清會更容易被聚焦並陷入到更大規模的網暴和質疑，所以決定等待塵埃落定後再回應。」

文末，宋伊人表示，對於惡意的造謠與網暴，她不會再沈默，並透露「已向公安機關報案，也委托了律師採取了法律措施」。她無奈地表示「我多麽希望造謠的人可以跟我說聲對不起」，並再次懇請大眾「不信謠不傳謠，願逝者安息、家屬堅強，也希望不會再有人受到傷害」。

▲▼宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」，親PO長文反擊5造謠。（圖／翻攝自微博）

▲宋伊人發文。（圖／翻攝自微博）

【宋伊人微博全文】

近日，大量網絡謠言向我襲來，將我捏造成“介紹大佬”、“拉人陪酒”、“在場密謀”、“潛逃國外”，甚至“殺人兇手”，各種謠言和污言穢語壓得我喘不過氣，給我的正常工作及生活造成極大影響，我正遭受著無法承受的網絡暴力。事實上，我不在現場，我和大家一樣，當日上午才得知意外發生的消息。為了告慰逝者、也想跟大家說清楚，針對網絡謠言正告如下：
1:日常分享中的live圖背景音，並不是同一天的照片，我習慣把日常圖攢在一起發。其中一張是我與三位素人好友在公共餐廳吃飯，期間一位朋友向大家吐槽她老公，所述內容並不是我所講。另一張我穿黑色短袖T恤拿飲料的圖，是我在嘉興錄節目期間和助理在餐館大廳吃飯，旁邊有服務員及其他客人，所述內容當時我完全不知情。
2:我與程老師的合影，是在我13歲的時候，錄節目有過一面之緣，此後再沒有見過面，也未曾聯系過。我的家庭是一般家庭，完全不存在“我父親給田老師轉賬2.7億”的情況，我也並不認識網上所述的方、田二位老師。
3:曾經我租住在18號樓的高樓層。所以在那里拍攝很多生活照片。但9個月前我已搬離此地。
4:網絡上傳播的部分暗光照片，所謂“某某的女人”、“去宋伊人家拿衣服”“拿著手機拍攝”等信息與配圖都不是我。
5:我是中國公民，事情發生後我一直在北京，沒有所謂“逃跑到國外”的情況。我也不認識什麽所謂的“資本大佬”。工作中，我始終靠我自己，沒有任何捷徑可走。被網暴後我從未刪除、編改過任何我自己曾發布在社交媒體內容和照片。同時，也感謝事發後社交媒體平台依據法律法規對謠言信息的相關清理。
因我和前經紀公司今年6月合約到期的原因，我無法尋求公司或工作室的幫助應對目前的突發狀況，我認為自己出來澄清會更容易被聚焦並陷入到更大規模的網暴和質疑，所以決定等待塵埃落定後再回應。
造謠和網暴，只會讓更多無辜的人受到牽連和傷害。經歷這麽多，我多麽希望造謠的人可以跟我說聲對不起。我已向公安機關報案，也委托了律師采取了法律措施。我的能力有限，但我相信正義不會遲到。
希望大家不信謠不傳謠，願逝者安息、家屬堅強，也希望不會再有人受到傷害。

