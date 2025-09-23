CBX大戰SM娛樂「首次調解破局」　EXO回歸形式成未知數

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男團EXO的成員Chen、伯賢和Xiumin在2016年組成子團「CBX」，三人在2023年向東家SM娛樂通報解約，隨後伯賢自立門戶I&B100，其他兩名成員一同加入。CBX和SM娛樂一度因解約爆發衝突，後來好不容易達成協議，卻又再爆酬勞糾紛，鬧上法院，23日宣告首次調解失敗。

▲CBX和SM娛樂之間的官司尚未結束。（圖／翻攝自I&B100 IG、SM官網）

綜合韓媒報導，法院在1日將SM娛樂提出的「履行合約請求訴訟」，與CBX針對SM娛樂提出的「結算金請求訴訟」一併移送至調解程序，訴訟金額約為韓幣6億元（約新台幣1432萬元）。

CBX和SM娛樂的調解庭於23日下午進行第一輪調解，並以非公開方式進行，僅雙方的法律代理人出席。不過，雙方在調解庭上並未達成共識，法院因此決定於10月2日再召開第二輪調解庭。

此前，SM娛樂主張CBX已同意將「個人活動收益的 10%」支付給公司，但三人未依約履行。而CBX方則堅持SM娛樂未遵守原本承諾的「5.5%音樂發行手續費率」，因此認為收取10%的合約條款並不合理。

隨後，CBX也對SM娛樂提起結算金請求訴訟作為反擊，表示將依據他們隸屬於SM娛樂期間長達12至13年的實際結算資料，追討應得的正當分潤。

另一方面，EXO年紀最小的成員世勳已於20日退伍，EXO也預告即將回歸。然而CBX與SM娛樂之間的紛爭尚未解決，EXO是否能以完整體回歸，仍是一個未知數，團體日前的直播也僅有隸屬SM娛樂的燦烈、世勳、SUHO和KAI參加。

▲燦烈（左起）、世勳、SUHO、KAI日前一起開直播。（圖／翻攝自Instagram／weareone.exo）