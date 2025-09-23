宇宙人小玉曾住頂樓加蓋　冷到團員看不下去「直接扛暖氣去他家」

記者蔡琛儀／台北報導

宇宙人帶著全新單曲〈不曾寧靜的夜〉回歸，繼以《理想狀態》勇奪金曲獎最佳樂團後，睽違三年再出擊，這首歌寫給在城市裡奮鬥卻難以安眠的人們，以復古流行音樂基調，營造濃厚80年代氛圍，更遠赴日本錄音，找來椎名林檎御用混音師北城浩志操刀，讓樂迷一秒穿梭自由夜景。

▲ 宇宙人推出新歌〈不曾寧靜的夜〉。（圖／相信音樂提供）

小玉談到創作靈感，直言台北是既便利又令人矛盾的城市：「常常陰雨，讓人抑鬱，但同時有工作、朋友、各種機會和夜晚的樂趣。」他說，夜裡即使只是買啤酒在空地聊天，也能找到快樂；而年輕人普遍的掙扎，就是渴望進步卻尚未到達理想位置，這份心境正是歌曲想傳達的情感。

團員互動也為歌曲增添趣味。小玉自曝十多年來搬過7次家，被笑稱是「搬家達人」，曾住在頂樓加蓋，阿奎笑說：「以前去他家玩，冷到完全坐不住，最後決定先去買台暖氣，才有辦法繼續聊天。」更補充：「我記得我後來都會自備室內拖鞋，因為地板實在太冰了！」

▲宇宙人將在年底登上台北小巨蛋。（圖／相信音樂提供）

至於誰最能體會〈不曾寧靜的夜〉？團員一致點名阿奎，因為阿奎身為二寶爸，夜生活就是半夜爬起來餵奶。他自嘲這首歌竟成了自己的「代表曲」。此外，邁入成團21年，宇宙人宣布12月將重返小巨蛋，更多驚喜即將揭曉。