潔哥女兒中A流！半小時體溫飆到38.8　反覆發燒3天確診：剛剛還好好的

記者田暐瑋／綜合報導

台灣近日流感疫情持續升溫，網紅潔哥和女兒也染上流感，先是女兒出現反覆發燒症狀，發病第三天到診所篩檢，最後確診A流，「小孩剛剛看起來還好好的，突然體溫就飆高說很累想睡，已經吃克流感跟退燒藥，讓她再去睡一下。」

根據潔哥描述，女兒週六原本一切正常，上芭蕾舞課前說了身體不舒服，她一摸小手發現變得冰冷，媽媽的第六感覺得怪怪的，體溫一量，不到10分鐘就從原本的36.7到37.3，「我立馬請假帶去看醫生，不到半個小時的時間，醫生量已經是38.8了！！！！」她守了一夜，但只要退燒藥效一過，又馬上燒起來，讓她徹夜未眠。

▲潔哥。（圖／翻攝自潔哥臉書）



直到周日下午服用退燒藥後，體溫恢復正常，一直到周一清晨5、6點都沒再燒，潔哥本以為沒事，怎料8點左右又出現37.7度的偏高體溫，在11點回診前體溫又降至36.2度，醫生原本研判已退燒並非流感，但周二早上體溫又再度飆升，「小孩感覺就有點累一直想睡，連續兩天早上體溫都突然飆高，我覺得這一定不是普通的感冒。」在多次就醫後，最終在第二家診所進行快篩確診為A型流感，連她都出現喉嚨痛等症狀。

多位網友也在貼文下方分享類似經驗，表示「最近這波很多人感染」、「小孩感染時較輕微，但成人感染症狀更為嚴重」，醫師提醒，流感症狀包括發燒、疲倦無力、喉嚨痛等，嚴重可能併發腦炎、心肌炎甚至造成死亡，建議民眾若出現類似症狀，應及時就醫檢測，確診後使用克流感等抗病毒藥物治療，抗病毒藥物在發病的48小時內投藥最有效，超過48小時才用藥效果變差，提醒民眾如果除了上呼吸道症狀以外還有發燒等流感症狀，應儘速就醫。

▲呼籲民眾10月1日起踴躍接種公費流感疫苗，降低重症與死亡風險。（示意圖／ETtoday資料照）

針對疫苗，疾管署已宣布，今年秋季公費流感疫苗及新冠疫苗將同時自10月1日起開打，流感疫苗在世衛組織（WHO）建議下，將從4價疫苗改為3價疫苗。值得注意的是，今年台灣有新選擇「鼻噴式流感疫苗」，適用於2至17歲的兒少，可提供長達12個月的保護力，對於害怕注射的孩子特別友善，相信將有助提升整體接種率。