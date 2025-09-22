宋伊人被爆「拉于朦朧進飯局」首發聲！　澄清4罪狀委託律師提告

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星于朦朧在11日突然因墜樓身亡，事件引發廣大關注，更扯出各種陰謀論。被指是當天飯局主要人員的女星宋伊人，除了在18日轉發過九一八事變紀念影片，一直都對風波保持沉默。不過，隨著被捲入事件的導演程青松發聲，宋伊人22日晚間也委託律師發表聲明。

▲宋伊人也被捲入于朦朧墜亡事件。（圖／翻攝自微博／于朦朧、宋伊人）

律師楊曙光22日在微博代替宋伊人發出律師函，表示有部分網友在各大社群平台對宋伊人過去的日常生活片段及正常人際關係進行無事實根據的惡意解讀，並強行與于朦朧酒後意外墜樓身亡做聯想，「前述用戶通過視頻（影片）、文字等形式在網絡（網路）上散布包括『殺人犯』『拉人陪酒』『潛逃國外』『拉皮條』等虛假信息（資訊）及貶損評價，以侮辱、誹謗等方式刻意誤導公眾認知，嚴重損害委託人之公眾形象和名譽，且存在通過捏造、散布不實內容吸引流量、增加關注，進而謀取非法商業利益的情形，情節惡劣，造成委託人名譽損害等嚴重負面影響。」

宋伊人的委託律師表示，目前已針對多名網友的言論進行蒐證，並提起民事訴訟，同時也警告所有持續散播相關言論的網友刪除內容，否則將繼續採取法律手段，「斯人已逝，令人扼腕。望大家尊重逝者，切勿借此編造、散布謠言，並停止一切不實言論的發布與傳播，不信謠、不傳謠、不造謠，共同維護健康、有序的網絡環境。」

▲▼宋伊人律師函。（圖／翻攝自微博／楊曙光律師）