田亞霍妻被傳「粉絲變老婆」　揭真實相戀過程：曾以為他是同志

記者蔡宜芳／綜合報導

30歲男星田亞霍從網路發跡，2015年踏入演藝圈成為歌手，不過，他早早就在2020年成為人夫，現在已經是兩個孩子的爸。而他的妻子劉品妡先前一直被傳是「粉絲變老婆」，對此，劉品妡19日在社群分享與田亞霍相識的故事，笑喊「別再誤會了」。

▲田亞霍和劉品妡育有兩個兒子。（圖／翻攝自Instagram／elvisxhuo）

劉品妡透露，她和田亞霍初次見面是在2015年的愚人節快閃活動，當時她只是單純幫忙借場地，沒想到卻成為緣分的起點。她透露，當時田亞霍面對擠滿粉絲的現場，始終保持笑容、耐心回應，東西半口都沒吃，當下她提醒：「要不要先關鐵門吃東西？」對方卻只是笑笑回「沒關係」。

劉品妡表示，雖然沒心動的感覺，卻覺得田亞霍「溫暖又有禮貌，對粉絲更是貼心周到」。而且她當下和許多人一樣，都以為田亞霍是同志，「直到現在我還會拿這件事逗他，殊不知他是貨真價實的鋼鐵直男。」

▲田亞霍和劉品妡已經相識十年。（圖／翻攝自Instagram／elvisxhuo）

第二次見面是劉品妡受共同好友邀參加田亞霍的生日會，對方一路幫她拿包包、陪伴在側，讓她感受到滿滿照顧，但也只認為田亞霍可能是對每個人都這麼好。後來，隨著田亞霍突然下高雄與她見面、聊天次數變多，兩人開始會討論若展開交往可能面對的難題。

▲▼劉品妡分享兩人的愛情故事。（圖／翻攝自Instagram／elvisxhuo）

劉品妡坦言，當時因年齡差、工作型態與外界眼光而猶豫不決，也懷疑心動是否只是短暫熱情，但田亞霍一次次用行動拉近距離，「真正確定在一起的那一天，我們早已記不清了，最後挑了520，成了我們每一年的甜蜜記號。」後來，兩人也真的攜手步入禮堂，至今已經相知相惜十年，「謝謝十年前的相遇，成就了今天這個熱鬧又幸福的家。」