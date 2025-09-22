小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）2025年1月離開樂天球團，隨後證實加入味全龍球團，Instagram粉絲數高達43萬。常分享生活點滴的她，21日在社群網站上傳了一系列在樓梯間等處拍攝的辣照，立刻吸引上千人朝聖按讚！

▲▼李恩菲本來還穿著外套。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中，可以看到李恩菲一身運動風，脫掉黑色外套，內搭的綠色背心相當映襯白皙膚色，低胸剪裁露出呼之欲出的北半球，短版中空設計則襯托出纖細腰身。她下半身搭配黑色褲裙，展現健康有型的身材曲線。

▲▼李恩菲辣露中空背心。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲腳踩銀色運動鞋，搭配黑色過膝襪，分別在樓梯間及電梯前留下身影，為整組照片增添酷帥感與時尚氛圍，也難怪會馬上引來大批粉絲留言直誇：「太美了啦～只有菲菲才能超越菲菲！」

▲李恩菲在樓梯間拍辣照。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



事實上，李恩菲2019年先加入樂天球團，2024年升為白隊隊長後，隔年卻宣布離開，不久後便證實轉往味全龍球團，成為「小龍女」，並在今年6月獲選TPBL2024-25賽季年度啦啦隊員。